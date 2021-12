Projeto ‘CNH Social’ aumenta expectativa de empregos para 2022 no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Conseguir um novo emprego e aumentar a renda da família foram alguns dos principais objetivos listados pelos primeiros beneficiados do projeto “CNH Social”, do Governo do Estado. Nesta quinta-feira (30/12), o governador Wilson Lima realizou a entrega da CNH a um grupo de 25 pessoas contempladas pela iniciativa, que é coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e tem como objetivo facilitar a aquisição da habilitação ou inclusão e mudança de categoria à população amazonense.

“Hoje, nós começamos a entrega das primeiras carteiras de habilitação do nosso programa ‘CNH Social’. Serão 20 mil pessoas beneficiadas no estado do Amazonas, e o diferencial é que nós estamos entregando primeira via e também estamos adicionando categorias. O que a gente está fazendo aqui é dando oportunidade para as pessoas nesse momento em que muitos perderam emprego, perderam a sua capacidade de compra, em que muitos perderam a sua única fonte de renda, e precisam diversificar e buscar alternativas”, afirmou o governador Wilson Lima.

O “CNH Social” faz parte do programa Detran Cidadão, lançado em novembro deste ano. A iniciativa é considerada o maior programa de inclusão social no trânsito já implantado no Amazonas. Mais de 254 mil pessoas já se inscreveram no “CNH Social”, em todo o estado, e o número será ainda maior, pois as inscrições seguem até sexta-feira (31/12).

Natália Melo dos Santos, de 36 anos, faz parte da primeira lista de mil selecionados do projeto e recebeu, nesta quinta-feira, a sua CNH na categoria B (carro). Moradora do bairro Cidade Nova, ela tem três filhos e conta que, há dez anos, atua como autônoma. Com a CNH, Natália espera conseguir um emprego fixo e aumentar a renda da família.

“O que eu mais quero é um emprego, então, para conseguir um [emprego] fixo eu acho que a habilitação ajuda muito. O curso foi muito bom, desde a aula de Legislação, não tenho nada a reclamar, foi tudo muito bom. Sempre muito bem tratada por todos, desde o início. Quero agradecer ao Governo do Estado por dar essa oportunidade muito importante”, acrescentou a autônoma.

A estudante Daniele Greice, 21, moradora do Monte das Oliveiras, também foi uma das contempladas pelo “CNH Social. Diferentemente de Natália, ela optou pela adição da categoria A (moto) a sua habilitação.

“Vejo como muito boa essa iniciativa, principalmente para as pessoas que não têm condições. Vai ajudar, com certeza, tem muitos empregos aí que demandam uma CNH, tanto [categoria] A quanto [categoria] B e, com certeza, essa oportunidade pode ajudar muita gente a recuperar seus empregos”, concluiu a estudante.

Sobre o projeto – Aprovado em Lei pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o projeto prevê 20 mil vagas anuais para a formação de novos condutores e, também, para pessoas já habilitadas que desejam incluir ou mudar de categoria.

O “CNH Social” arca com os custos de todo o processo de formação dos novos condutores e motoristas que desejam mudar ou incluir nova categoria na CNH. O beneficiado chega a ter uma economia de R$ 1 mil a R$ 1,6 mil.

Nova lista – Em janeiro, o Detran-AM vai fazer um novo chamamento para mais 2 mil pessoas. Dessa vez, a seleção irá contemplar 1,5 mil pessoas do interior do estado e 500 da capital. Os municípios contemplados serão anunciados na data de divulgação da nova lista.

Em janeiro, o Detran-AM ainda chamará as 356 pessoas da primeira lista que não compareceram ao órgão. Caso não atendam a nova convocação, elas serão eliminadas do projeto.