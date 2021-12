Projeto de Roberto Cidade propõe divulgação de pacientes desconhecidos internados em hospitais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os hospitais públicos e privados do Amazonas deverão divulgar, em site na internet, informações sobre pacientes que derem entrada na emergência em estado inconsciente, sem documentos e desacompanhados. Isso é o que prevê o Projeto de Lei 661/2021, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), que tramita no parlamento.

A proposta, segundo Cidade, visa auxiliar os familiares a encontrarem seus parentes que dão entrada nas unidades hospitalares sem aviso prévio e pode ajudar a salvar vidas, já que há, por exemplo, pacientes alérgicos a medicamentos.

“Não são raras as vezes em que amigos e familiares precisam rodar os hospitais até encontrar a pessoa hospitalizada, coisa que certamente causa angústia e sofrimento desnecessário. Além disso, muitos pacientes são alérgicos a medicamentos e, como estão inconscientes, não podem informar ao médico. Se houver a rápida identificação, isso ajuda a salvar vidas”, destacou.

O PL determina que sejam divulgadas informações objetivas sobre o paciente, como: data de entrada, idade aparente, altura, cor da pele, cor do cabelo e presença de tatuagens ou cicatrizes.