Projeto de Roberto Cidade quer criar o Setembro Roxo, mês de conscientização sobre o Alzheimer

Redação AM POST

Está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), um Projeto de Lei (PL) de autoria do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (PV), que cria o Setembro Roxo, mês que deverá ser destinado a conscientizar a população amazonense a respeito da doença de Alzheimer. Atualmente, no dia 21 de Setembro já é celebrado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer.

O objetivo principal da propositura é estimular o diagnóstico precoce e, também, a integração de pessoas acometidas pela doença e seus familiares.

Segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, são diagnosticadas no Brasil 55 mil pessoas com algum tipo de demência anualmente e cerca de 6% da população idosa do País têm a doença.

“Uma parcela significativa da população tem Alzheimer e uma outra boa parte tende a desenvolver a doença. O projeto visa estimular a prevenção e o diagnóstico precoce. A ideia não é somente iluminar da cor roxa os prédios públicos, mas promover ações efetivas que ajudem quem já tem Alzheimer e sobretudo a prevenir a doença”, destacou o deputado.

A doença

O Alzheimer é uma doença neuro-degenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa.

Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de aprendizado, atenção, orientação, compreensão e linguagem, tornando-a totalmente dependente de amigos e familiares.