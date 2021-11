Projeto de Roberto Cidade quer criar programa de reinserção de idosos no mercado e trabalho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

De autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), o Projeto de Lei (PL) 543/2021, que está tramitando no Parlamento Estadual, visa criar o Programa Terceira Idade Ativa. O objetivo é reinserir pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, por meio de qualificação e reciclagem profissional, além da criação de um banco de dados de empresas interessadas na contratação deste público alvo.

Segundo o deputado, ao retornar ao trabalho, o idoso tem sua qualidade de vida melhorada, se sentindo útil e tendo uma ocupação.

“Dados do IBGE apontam que 20% dos idosos no Brasil seguem trabalhando após a aposentadoria. Isso se dá porque a aposentadoria é menor do que o salário que eles ganhavam trabalhando e, também, porque o trabalho para o idoso é uma forma se manter ativo”, destacou.

Roberto Cidade lembrou que há exemplos mundo afora de empresas que tiverem a sensibilidade de abrir as portas para a terceira idade, como o Wal-Mart, nos EUA, que tem mais de 500 colaboradores com idade avançada

“Em 2050, 18% da população brasileira terá mais de 65 anos. Então é preciso fazer alguma coisa desde agora para incentivar a participação dessa população no mercado de trabalho. Tenho certeza de que os idosos que têm condições físicas para trabalhar, gostariam de se manter ativos. Então, espero que o Governo coloque esse programa em funcionamento”, concluiu.

Banco de Oportunidade

Dentro do Programa Terceira Idade Ativa, o PL prevê a criação do Banco de Oportunidades para Pessoas da Terceira Idade com o intuito de cadastrar órgãos e empresas, públicas ou privadas, bem como organizações do terceiro setor, que tenham interesse em participar do programa.

A proposta é que seja criada uma plataforma em formato simples e acessível, com banco de vagas para exercer atividades remuneradas ou não remuneradas, disponíveis no mercado de trabalho para pessoas idosas.