Projeto de Roberto Cidade quer garantir videochamadas a pacientes internados em unidades de saúde

Redação AM POST

Com o intuito de humanizar o sistema de saúde do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 495/2021, que garante aos pacientes internados em enfermarias, apartamentos e UTIs de hospitais, a fazer videochamadas a familiares a cada dois dias.

Segundo a proposição, a realização das videochamadas deverá ser previamente autorizada pelo médico e as unidades de saúde serão responsáveis pela operacionalização, respeitando os protocolos sanitários e de segurança com relação aos equipamentos utilizados.

“A prática já é adotada em muitas unidades de saúde e trará muitos benefícios aos pacientes, além de humanizar o sistema público de saúde, aproximando pacientes em isolamento de seus familiares. Durante a pandemia ficou evidenciada a importância desse projeto. Infelizmente, tanto quem estava internado quanto os familiares sofreram com a falta de informação”, afirmou.

Justificativa

O PL prevê, também, que uma eventual contraindicação das videochamadas por parte do profissional de saúde responsável deverá ser justificada e anotada no prontuário do paciente.