Amazonas

Projeto do Judiciário do Amazonas recebe Menção Honrosa do CNJ no Prêmio Solo Seguro 2024/2025

Painel “Radar de Regularização”, criado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, foi reconhecido como iniciativa inovadora em regularização fundiária.

Por michael

25/08/2025 às 14:51 - Atualizado em 25/08/2025 às 14:52

Radar de Regularização do Judiciário do Amazonas

Projeto do Judiciário do Amazonas recebe Menção Honrosa do CNJ no Prêmio Solo Seguro 2024/2025 – Foto: reprodução do CGJ-AM

Notícias do amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado (CGJ-AM), recebeu nesta segunda-feira (25/08) uma Menção Honrosa no “Prêmio Solo Seguro 2024/2025”, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O reconhecimento foi concedido ao painel de Business Intelligence “Radar de Regularização”, durante cerimônia realizada em Brasília.

Representantes do Amazonas recebem a homenagem em Brasília

O Judiciário amazonense foi representado pelo presidente do TJAM, desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, e pelo juiz-corregedor auxiliar Igor de Carvalho Leal Campagnolli, que receberam o certificado das mãos do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques.

Para o presidente da Corte, a premiação reforça o papel do Judiciário como agente de inovação.

“O ‘Radar de Regularização’ mostra como a tecnologia pode ser uma grande aliada do Judiciário na busca por soluções concretas para desafios históricos, como a regularização fundiária”, destacou o desembargador Jomar Fernandes.

Premiação nacional contou com 143 projetos inscritos

De acordo com o CNJ, a edição 2024/2025 do prêmio recebeu 143 inscrições de todas as regiões do país. Foram contemplados 27 projetos vencedores, além de 15 menções honrosas e 42 iniciativas ligadas a registradores. A premiação buscou incentivar a participação de órgãos públicos, instituições privadas e da sociedade civil.

Radar de Regularização: tecnologia a serviço da inclusão social

O painel “Radar de Regularização” foi lançado durante a Semana Solo Seguro – Favela, realizada em junho no Amazonas. A plataforma de Business Intelligence permite acompanhar em tempo real a evolução da regularização fundiária no estado, oferecendo dados transparentes para a população e gestores públicos.

Segundo o corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, a iniciativa já trouxe resultados concretos:

“Realizamos 12.425 regularizações fundiárias que beneficiaram cerca de 50 mil pessoas. Demonstramos que é possível promover inclusão social com segurança jurídica e eficiência administrativa”, afirmou.

O juiz-corregedor auxiliar Igor Campagnolli destacou que a ferramenta busca aproximar a população das ações do Judiciário:

“Nosso objetivo foi consolidar dados de maneira clara e acessível, garantindo transparência e compreensão sobre o avanço das regularizações”, explicou.

Veja também: Amazonas intensifica monitoramento da biodiversidade em áreas protegidas da BR-319

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

