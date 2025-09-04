A notícia que atravessa o Brasil!

Projetos de energia na Amazônia Legal vão reduzir custos e gerar economia de diesel

Iniciativa deve beneficiar mais de 650 mil pessoas em 36 localidades.

Por Fernanda Pereira

04/09/2025 às 08:57

Foto: reprodução

Notícias do Amazonas – Quatorze projetos estratégicos foram aprovados para reduzir os custos de energia na Amazônia Legal, com investimentos totais estimados em R$ 829 milhões, dos quais R$ 510 milhões serão destinados diretamente à execução das iniciativas.

As ações incluem a hibridização de usinas térmicas com energia solar fotovoltaica, instalação de sistemas de armazenamento em baterias e modernização da iluminação pública em municípios como Oiapoque (AP). Espera-se uma economia de cerca de 270 milhões de litros de diesel e redução de mais de 800 mil toneladas de CO₂ em emissões.

As propostas, apresentadas por empresas como Eletrobras, Aggreko, Oliveira Energia e Roraima Energia, vão beneficiar diretamente cerca de 652 mil pessoas em 36 localidades, incluindo cidades amazonenses como Tefé, Tabatinga e Benjamin Constant.

A prioridade é aumentar a eficiência energética, reduzir a dependência de combustíveis fósseis e oferecer energia mais estável e sustentável para a população da região, ao mesmo tempo em que se promovem melhorias sociais e geração de oportunidades locais.

