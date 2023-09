Projetos para desenvolvimento esportivo no Amazonas são apresentados em Brasília

Nesta quinta-feira (21/09), o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, e o Ministro do Esporte, André Fufuca, se reuniram em Brasília para discutir sobre a situação esportiva do Estado do Amazonas. A reunião estratégica destacou a eficácia das políticas públicas como o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), Campeões da Vila, Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, Mais Futevôlei nos Bairros, Formando Campeões e o Programa RespirAR.

Durante o encontro, foram apresentados os programas esportivos do Governo do Amazonas, coordenados pelo setor esportivo. “Wilson Lima é um governador que pratica, investe e sabe que o esporte é a maior ferramenta de inclusão social do país. Lhe receber em Manaus será uma honra, vamos mostrar o potencial dos nossos atletas olímpicos e paraolímpicos, e também todo potencial dos atletas de participação”, disse o secretário.

Na ocasião, a Sedel também apresentou o resultado positivo alcançado pelos editais Bolsa Esporte, Jogos no Interior Mais Esporte e edital de Chamamento Público Jogos no Interior, que contribuíram para a formação de novos atletas e apoiam as federações esportivas. Além disso, o trabalho desenvolvido em regiões indígenas, valorizando a cultura esportiva local e revelando talentos para o alto rendimento, também foi destacado.

“O Ministério do Esporte está de braços abertos a todos, temos um respeito grande em relação a todos os esportistas e paradesportistas de todo Brasil e, através dos investimentos, vamos fortalecer o quadro esportivo de todo país”, comentou o ministro André Fufuca.

Uma das pautas da reunião foi a nova Lei Geral do Esporte, sancionada em junho deste ano, como marco da constituição esportiva a todos os atletas, árbitros, treinadores, torcedores e entidades desportivas. Sobretudo, a regulamentação das apostas esportivas que resulta em repasses federais direcionados à secretaria.

No encontro, o secretário do Desporto e Lazer, reforçou a candidatura da cidade de Manaus como subsede da Copa do Mundo de Futebol Feminina, em 2027, fortalecendo o compromisso do Governo Amazonas com o esporte feminino.

