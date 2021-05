Promotor vê omissão e recorre contra absolvição da esposa de Carlos Almeida em processo que a acusa de estelionato

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Acusada de alterar o nome do próprio pai na certidão de nascimento para receber a pensão da mãe, que ela mesma interditou, e denunciada por fraude em documentos empresariais para concorrer em licitações, a mulher do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, a estudante Tarciana Almeida, 32 anos, responde na Justiça por três crimes: falsificação de documentos, uso de documentos falsos e estelionato.

Em tramitação desde 2010, a ação penal contra Tarciana só foi julgada em 2020, quando Carlos estava no segundo ano de mandato. Apesar das provas e testemunhas apresentadas pelo Ministério Público (MP-AM) em um processo com quase 500 páginas, Tarciana foi absolvida pelo juiz Áldrin Henrique de Castro, que ignorou as denúncias de fraudes e foi chamado de “omisso” pelo promotor de Justiça Daniel Brito Leite. Em julho, completará um ano que o magistrado “analisa” o embargo do MP-AM.

Continua depois da Publicidade

A mulher de Carlos Almeida negou as ilegalidades, as quais ela foi acusada junto com o ex-marido e ex-sócio, à época, Glenis Steckel, o “Catatau”. Ele é réu em outras quatro ações penais, entre elas a de falsificação de documentos para obter a restituição do Imposto de Renda (IR).

Ao reafirmar a tese da acusação no Embargo de Declarações, o promotor Daniel Leite Brito diz que a sentença do juiz Áldrin Henrique de Castro partiu de “premissas errôneas” ao considerar que a fraude utilizada para a prática do crime do estelionato foi a utilização dos documentos falsos de constituição das empresas J. G. Construções Ltda. e Steckel e Porto Ltda.

“Em verdade, o estelionato foi praticado pelos réus, e provado durante a instrução criminal de forma inequívoca, mediante a utilização de contratação fraudulenta da empresa Ribeirão Construções Ltda.”, apontou o promotor.

Continua depois da Publicidade

Daniel Brito rebate ainda que houve um equívoco na análise do caso concreto, levando o magistrado a proferir sentença com “omissão”, referente à existência do crime de estelionato, tomando-se como base a falsidade de contratação da empresa Ribeirão Construções.

O embargo de declaração do Ministério Público contra a decisão do juiz Áldrin Henrique de Castro foi protocolado no sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) no dia 19 de julho de 2020 e até, hoje, 30 de maio de 2021, o magistrado não analisou o documento.

Continua depois da Publicidade

Veja documento: EMBARGO MP (CLIQUE AQUI)

Leia mais na Revista Cenarium