Proposta que amplia direitos trabalhistas de agentes de saúde é discutida em reunião com deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A valorização profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias (ACES/ACS), que buscam melhores condições de trabalho e salários mais juntos, foi um dos assuntos discutidos hoje (22/10) no seminário da categoria, realizado em Manaus.

Continua depois da Publicidade

O evento teve a participação do deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que conversou com os trabalhadores sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/2021, que modifica os direitos trabalhistas dos ACES/ACS.

Pablo explicou que a PEC está sendo analisada pelo Congresso Nacional e propõe a criação de um Sistema de Proteção Social aos profissionais. Objetivo é evitar que ao se aposentar, os trabalhadores não recebam apenas um salário mínimo como benefício.

“A medida cria uma aposentadoria especial e exclusiva para os trabalhadores que atuam na linha de frente no combate às endemias, bem como aos profissionais que vão de casa em casa para atender os pacientes”, explicou Pablo.

Continua depois da Publicidade

A PEC estabelece também que os gestores locais do SUS, como prefeituras e governos estaduais, ficarão responsáveis pelo vínculo empregatício dos profissionais.

Hoje, não existe uma regra para organizar a contratação dos ACES/ACS, o que causa uma “bagunça” no sistema. “Quem sai prejudicado são os trabalhadores”, explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em

Controle e Combate de Endemias do Amazonas (Sindagente-AM), Lourisval Pereira.

Continua depois da Publicidade

Pablo ressaltou que está acompanhando a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição e, assim que a matéria for analisada pelos deputados, lutará para que a medida seja aprovada.