Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas reassentou, hoje (17/10), mais 34 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000, beneficiárias do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). As opções de habitação do Prosamin+ fazem parte de um dos serviços oferecidos pelo Amazonas Meu Lar, um programa de moradia lançado pelo Governo do Estado.

Os pagamentos aos beneficiários ocorreram na sede da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), localizada na Avenida Ephigênio Salles, no bairro Aleixo. As famílias receberam o benefício de indenização, sendo uma solução de moradia definitiva do Prosamin+. O valor investido pelo Governo do Amazonas nesse pagamento foi de R$ 836.057,79.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Jivago Castro, diretor-presidente da Suhab, as assistências às famílias do Prosamin+, com as soluções de moradia, estão em andamento, à medida que as obras progridem. “Vamos continuar trabalhando para reassentar as famílias das áreas de risco de alagação, antes do próximo ‘inverno amazônico’, conforme determinação do governador Wilson Lima. Já ultrapassamos a marca de mil soluções entregues pelo Prosamin+ e o objetivo é avançar ainda mais”, destaca.

O Prosamin+ é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). Conforme o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, o reassentamento das famílias é importante para o avanço das obras.

“Em um ano, o programa já ultrapassou a marca de 1,1 mil famílias reassentadas nas duas comunidades, em torno de 5,5 mil pessoas. Além disso, também está avançando bastante com as obras de urbanização, nas comunidades da Sharp e Manaus 2000”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais matérias sobre Manaus Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Prosamin+

Além de promover o saneamento básico e a urbanização, o Prosamin+ contribui com a retirada das pessoas das áreas de risco, evitando que, em época de chuva, fiquem vulneráveis.

Ao longo dos seis anos de execução, o programa irá reassentar 2.383 famílias, de uma área de 340 mil m² ao longo do Igarapé do Quarenta, num trecho entre a avenida Manaus 2000, no Japiim, zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. As famílias contempladas no processo de reassentamento estão cadastradas desde 2020, quando iniciaram os trabalhos nas áreas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo prioridade os reassentamentos das famílias que estão na faixa de alagação e em situação de risco, nos locais de intervenção das obras.

Redação AM POST