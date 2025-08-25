A notícia que atravessa o Brasil!

“Prospera”: terceira edição de mutirão social leva mais de 120 serviços gratuitos ao bairro Amazonino Mendes

Evento acontece no dia 30 de agosto, na Escola Municipal Deputado Ulisses Guimarães, com atendimentos de saúde, cidadania e assistência social.

Por michael

25/08/2025 às 15:17

mutirão social Prospera em Manaus

“Prospera”: terceira edição de mutirão social leva mais de 120 serviços gratuitos ao bairro Amazonino Mendes – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – No próximo sábado (30/08), a comunidade do bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte de Manaus, vai receber a terceira edição do Prospera – Um Movimento Pelo Cuidado com a Vida, mutirão social promovido pela Águas de Manaus em parceria com o programa Manaus Cidadã, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e com a Prefeitura de Manaus.

O evento será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Deputado Ulisses Guimarães, e vai disponibilizar mais de 120 serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, empregabilidade e assistência social.

Mais de 200 voluntários mobilizados

A ação contará com a participação de mais de 200 colaboradores voluntários da Águas de Manaus, além de parcerias com órgãos como a Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Correios, Polícia Federal, Amazonas Energia, Acnur/Instituto Mana e Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Segundo os organizadores, o Prospera acontece simultaneamente em 16 cidades brasileiras atendidas pela Aegea, grupo do qual a Águas de Manaus faz parte.

Serviços oferecidos à população

Durante a programação, os moradores terão acesso a atendimentos comerciais da concessionária, incluindo negociação de débitos, troca de titularidade, emissão de segunda via e cadastro na tarifa social.

Além disso, serão oferecidos:

  • Serviços de saúde e assistência jurídica;

  • Ações sociais e de lazer;

  • Vacinação para animais de estimação;

  • Solicitação de meia passagem de ônibus;

  • Cadastro no programa Bolsa Família.

Impacto social

Segundo o Portal G1, nas duas primeiras edições, o Prospera já beneficiou mais de 5,5 mil pessoas em Manaus. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa.

A gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, Simony Dias, ressaltou a importância do mutirão:

“Chegamos à terceira edição do Prospera com mais serviços gratuitos e mais parceiros que acreditam nessa iniciativa. É um evento que une responsabilidade social e voluntariado, dois pilares do relacionamento que construímos no dia a dia com a população.”

Veja também: Tombamento de carreta em avenida de Manaus gera grande engarrafamento

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

