“Prospera”: terceira edição de mutirão social leva mais de 120 serviços gratuitos ao bairro Amazonino Mendes

Notícias do Amazonas – No próximo sábado (30/08), a comunidade do bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte de Manaus, vai receber a terceira edição do Prospera – Um Movimento Pelo Cuidado com a Vida, mutirão social promovido pela Águas de Manaus em parceria com o programa Manaus Cidadã, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e com a Prefeitura de Manaus.

PUBLICIDADE

O evento será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Deputado Ulisses Guimarães, e vai disponibilizar mais de 120 serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, empregabilidade e assistência social.

Mais de 200 voluntários mobilizados

A ação contará com a participação de mais de 200 colaboradores voluntários da Águas de Manaus, além de parcerias com órgãos como a Defensoria Pública, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Correios, Polícia Federal, Amazonas Energia, Acnur/Instituto Mana e Organização Internacional para as Migrações (OIM).

PUBLICIDADE

Segundo os organizadores, o Prospera acontece simultaneamente em 16 cidades brasileiras atendidas pela Aegea, grupo do qual a Águas de Manaus faz parte.

Serviços oferecidos à população

Durante a programação, os moradores terão acesso a atendimentos comerciais da concessionária, incluindo negociação de débitos, troca de titularidade, emissão de segunda via e cadastro na tarifa social.

PUBLICIDADE

Além disso, serão oferecidos:

Serviços de saúde e assistência jurídica;

Ações sociais e de lazer;

Vacinação para animais de estimação;

Solicitação de meia passagem de ônibus;

Cadastro no programa Bolsa Família.

Impacto social

Segundo o Portal G1, nas duas primeiras edições, o Prospera já beneficiou mais de 5,5 mil pessoas em Manaus. Para este ano, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da iniciativa.

PUBLICIDADE

A gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, Simony Dias, ressaltou a importância do mutirão:

“Chegamos à terceira edição do Prospera com mais serviços gratuitos e mais parceiros que acreditam nessa iniciativa. É um evento que une responsabilidade social e voluntariado, dois pilares do relacionamento que construímos no dia a dia com a população.”

Veja também: Tombamento de carreta em avenida de Manaus gera grande engarrafamento

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On