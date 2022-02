Protejo ‘Motociclista Legal’ capacitou mais de 170 mototaxistas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Desde o dia 31 de janeiro, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), vem capacitando, gratuitamente, mototaxistas de Manaus com os cursos de especialização e de atualização do projeto “Motociclista Legal”, que faz parte do Programa Detran Cidadão. Em duas semanas, 178 profissionais já foram beneficiados. Outros 80 iniciam as aulas nesta segunda-feira (14/02).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a legislação, a cada cinco anos, esse profissional precisa passar por um curso de atualização. É o caso do mototaxista Walkimar Barbosa, de 46 anos. Ele trabalha há sete anos na área e a gratuidade do curso foi uma boa oportunidade . “O curso possibilita a gente trabalhar na legalidade, ficando mais consciente das normas de trânsito. Além disso, estou tendo uma economia muito boa, pois o dinheiro que eu iria gastar pra fazer o curso está sendo usado para colocar gasolina na moto para trabalhar”, afirmou.

Nesta segunda, mais 80 profissionais iniciam os cursos de especialização e de atualização. A especialização possui maior carga horária. A turma segue até a sexta-feira (18/02) com aulas teóricas. Para a atualização, são apenas dois dias de aulas teóricas, iniciando na quinta-feira (17/02) e se encerrando na sexta. A parte prática para as duas turmas acontece a partir do dia 21 de fevereiro.

Primeiras turmas – Entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, 88 mototaxistas realizaram a especialização e a atualização. Eles foram os primeiros beneficiados com a gratuidade dos cursos em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Nessa semana, outros 90 profissionais iniciaram no projeto “Motociclista Legal”. Porém, eles ainda irão realizar as aulas práticas, que iniciam na terça-feira (15/02) e seguem até o dia 17 de fevereiro.

As aulas teóricas estão sendo ministradas no auditório do Detran Amazonas, no bairro Parque 10, na zona centro-sul, e, a prática, na área de exames da categoria A, localizada na sede antiga do órgão, também no Parque 10.

Continua depois da Publicidade

Financiamento – Os mototaxistas que realizaram o curso de especialização ou de atualização do Detran-AM, já podem solicitar o financiamento “+ Crédito Amazonas” para realizar a manutenção de suas motocicletas.

O crédito é liberado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), exclusivamente pela internet (www.afeam.am.gov.br).

Continua depois da Publicidade

“Esse crédito é uma novidade muito boa para a classe. Em tempos anteriores, acharam que valorizaram os mototaxistas, mas foi pouco. Hoje em dia, estamos sendo reconhecidos e valorizados de verdade. O financiamento vai nos ajudar bastante no dia a dia”, afirmou o mototaxista Ademir Aguiar, de 39 anos. Ele atua na profissão há 13 anos.