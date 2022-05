Provas da 2ª etapa do concurso dos Bombeiros no Amazonas tem data definida; confira

Redação AM POST

A Fundação Getulio Vargas (FGV) realiza, no dia 21 de maio, a segunda etapa do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Desta vez, as provas vão ser de redação e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos vão realizar as provas em Manaus e nos municípios de Humaitá, Parintins e Tabatinga, das 15h às 17h.

São 53 vagas para 2º tenente bombeiro militar de nível superior, e 400 vagas para soldado bombeiro militar de nível médio.

O cartão de confirmação de inscrição contendo os dados do candidato e o local para realização da Prova Discursiva e Redação serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

Para todos os cargos, a prova discursiva, totalizando 10 pontos, será composta por uma questão dissertativa versando sobre legislação pertinente ao CBMAM e uma redação em língua portuguesa. A redação será respondida em até 30 linhas, valendo 5 pontos.

A questão dissertativa e redação deverão ser manuscritas de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a folha de textos definitivos.

Na avaliação, serão considerados os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato e a fluência e a coerência da exposição. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações, e/ou colagem de textos e/ou de questões apresentadas na prova.