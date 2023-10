Provas do SIS da UEA são realizadas de forma tranquila no Amazonas

Notícias do Amazonas – Candidatos inscritos no Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas (SIS/UEA) demonstraram foco e determinação durante a aplicação das provas de Acompanhamento I, II e III, neste domingo (22/10), na capital e em todo o interior do estado.

Levi Emanuel Tavares de Almeida, 16 anos, foi um dos 34.155 candidatos que se inscreveram para as 2.257 vagas do SIS. Ele, que é aluno da Escola Estadual Prof.ª Alice Salermo Gomes de Lima, ressaltou que o esforço vale a pena, pois seu sonho é conquistar a tão sonhada vaga para cursar Medicina na UEA.

“Eu me preparei, estudei e revisei os assuntos no começo do ano e os assuntos do SIS anterior para poder me preparar. Essa é a minha primeira vez e tenho foco e determinação para poder conseguir a vaga”, ressaltou.

Raica Gabriela Tomé Alho, 15 anos, é uma das candidatas à vaga ao curso de Direito. Ela explicou que se preparou em casa. “Não fiz cursinho preparatório nem nada, mas estou me dedicando só a isso desde o ano passado. Estou preparada. Dá um nervoso, mas de qualquer jeito eu sei que estou pronta. Estudei o ano inteiro para isso e agora é só acreditar no que eu estudei e no meu potencial”, disse.

O reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, reiterou que a Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA e a Fundação Vunesp estiveram empenhadas para o completo êxito na realização do certame, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. E, diante da forte chuva que atingiu Manaus e municípios próximos neste domingo, a abertura dos portões foi antecipada para meia hora antes da prova.

“A medida foi tomada para que os alunos se acomodassem e diminuíssem as tensões de trânsito na frente das escolas. Temos um acompanhamento em toda a capital e no interior do estado. Desejamos sucesso e que aqueles que se prepararam bem sejam aprovados e façam parte de uma das melhores universidades do nosso país, que é a UEA”, enfatizou o reitor.

De acordo com a Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA, foram ofertadas, neste ano, 2.257 vagas do SIS. Destas, 770 são para a capital e 1.487 são para o interior. A UEA disponibilizou 130 locais de prova para a aplicação de provas do SIS, em Manaus e no interior.

O gabarito oficial do SIS será divulgado nesta segunda-feira (23/10), a partir das 20h, no portal da UEA (http://www.uea.edu.br), por meio de consulta do CPF do candidato.

Abstenção

A Comissão Geral de Concursos da UEA registrou 2.780 abstenções na aplicação das provas do SIS, o que representa 7,69% do total de candidatos inscritos no processo.

Provas do Vestibular

A UEA realiza, nesta segunda-feira (23/10), o primeiro dia de aplicação das provas de Conhecimentos Gerais para os candidatos do Vestibular. Já na terça-feira (24/10), ocorrem as provas de Conhecimentos Específicos e Redação, também para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS, tem previsão de ser divulgada no dia 7 de dezembro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

