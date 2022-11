Provas do Vestibular da UEA iniciam neste domingo; confira regras

Redação AM POST

Acontece neste domingo (06/11) a aplicação das provas de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2022, acesso 2023, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Na segunda-feira (07/11), o processo será finalizado com as provas de Conhecimentos Específicos e Redação. Os portões abrirão ao meio-dia, com fechamento às 12h50. O certame inicia às 13h (horário de Manaus).

Continua depois da Publicidade

Os candidatos devem ficar atentos quanto ao documento original e com foto, a ser levado no dia das provas: original de identificação – RG, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público. Neste certame não serão aceitos documentos digitais.

Na terça-feira (08/11) serão aplicadas as provas para os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) – Acompanhamento I, II e III. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50 (horário de Manaus). As provas iniciarão às 13h.

Locais de prova

Continua depois da Publicidade

Os Cartões de Convocação para os candidatos que farão as provas do Vestibular e do SIS podem ser acessados pelo portal da UEA (www.uea.edu.br). Para isso, é preciso que selecionem a aba “SIS” ou “Vestibular”, busquem a aba Local de Prova e insiram o número do CPF ou endereço de e-mail.

Caso o candidato não localize o cartão de confirmação ou identifique algum dado incorreto, deverá entrar em contato com a Fundação Vunesp pelo site www.vunesp.com.br, na Área do Candidato, ou pelo número (11) 3874-6300, das 8h às 18h (horário de Brasília), de segunda a sábado, exceto feriados. A Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA também pode auxiliar por meio do número (92) 3878-4458 e do e-mail [email protected]

Continua depois da Publicidade

Vagas

Estão sendo ofertadas 3.735 vagas, sendo 2.241 para o Vestibular (1.146 para a capital e 1.095 para o interior) e 1.494 para o SIS (764 para a capital e 730 para o interior).

Continua depois da Publicidade

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023, além do Edital de Matrícula Institucional.