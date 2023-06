Próximos dias tendem a ser mais quentes no Amazonas devido reflexo do fenômeno El Niño

Especialistas apontam que os próximos dias devem ser mais quentes no Amazonas reflexo do fenômeno El Niño que começa a ser sentido agora no mês de julho.

Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês), o El Niño já se estabeleceu no oceano Pacífico Equatorial e seus impactos devem ser sentidos ao longo dos próximos meses. Por causa do fenômeno o índice de chuvas deve diminuir e aumentar a temperatura na região amazônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com especialistas isso pode trazer uma série de consequências, como por exemplo, uma seca dos rios mais severa e aumentar o foco de queimadas.

O meteorologista da Defesa Civil, Lenízia de Souza, aponta que quando o El Niño começa a atuar o Brasil é sentido nos extremos, ou seja, muita chuva no Sul e pouca chuva no Norte.

Conforme o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mamedes Melo, acredita-se que os maiores reflexos do fenômeno começarão a ser sentidos a partir do mês de julho. “No Norte vai ter uma redução das chuvas e não chovendo consequentemente aumenta a temperatura”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O especialista também explica que o fenômeno terá características parecidas com o El Niño de 2015 e 2016, que causou um impacto muito grande na região, porque além do rio secar, a queimada também aumentou em boa parte do estado e também da região Norte.

Redação AM POST*