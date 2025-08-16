PSB e Cidadania oficializam federação para eleições de 2026; aliança pode impactar cenário político no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Cidadania oficializaram, nesta sexta-feira (15/8), a criação de uma federação partidária que terá atuação conjunta nas eleições de 2026. O anúncio foi feito durante evento realizado na sede da Fundação João Mangabeira, no Lago Sul, em Brasília, com a presença de lideranças nacionais e regionais.

No Amazonas, a decisão abre espaço para uma maior aproximação entre o presidente estadual do PSB, Serafim Corrêa, e o deputado federal Amom Mandel, presidente estadual do Cidadania. Ambos ganham destaque no novo arranjo político, especialmente após Mandel ter disputado a Prefeitura de Manaus em 2024.

Durante o lançamento, a federação confirmou a pré-candidatura de Ricardo Cappelli ao Governo do Distrito Federal. Também foram reafirmados os nomes de Cristovam para a Câmara dos Deputados e de Dayse, que tentará a reeleição na Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Nas redes sociais, o vice-presidente de Relações Interpartidárias do PSB Nacional, Carlos Siqueira, celebrou a união entre as legendas.

— Este alinhamento é um exemplo a ser seguido pelas demais direções partidárias do PSB e do Cidadania em todo o país, declarou.

Ruptura com o PSDB

O novo bloco surge após o rompimento do Cidadania com o PSDB. A federação entre os dois partidos havia sido formada em 2022, mas, em março deste ano, o diretório nacional do Cidadania decidiu, por unanimidade, não renovar a aliança. Pela legislação, federações precisam durar pelo menos quatro anos, motivo pelo qual a dissolução formal só será oficializada em 2025.

Após o rompimento, chegou-se a discutir uma possível fusão entre o PSDB e o Podemos, mas as divergências regionais inviabilizaram o acordo. Atualmente, os tucanos avaliam novas possibilidades de federação, com legendas como MDB e Republicanos sendo citadas.

Hoje, o país conta com três federações oficialmente registradas: Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), PSOL-Rede (PSOL e Rede) e PSDB-Cidadania (PSDB e Cidadania). Além delas, União Brasil e Progressistas anunciaram a criação da federação União Progressista, que, apesar de ainda não oficializada, já se movimenta como a maior em número de cadeiras no Congresso Nacional.

Com a formalização da aliança entre PSB e Cidadania, o xadrez político nacional ganha novas definições que devem influenciar diretamente as articulações nos estados, incluindo o Amazonas.