Pulseiras do ‘Sou Manaus 2025’ aparecem à venda na internet por até R$ 130 mesmo com proibição

Notícias do Amazonas – Mesmo com o Sou Manaus Passo a Paço 2025 sendo totalmente gratuito e com a venda de ingressos proibida, anúncios de comercialização de pulseiras começaram a circular na internet nesta terça-feira (26), pouco depois do início da troca oficial gratuita.
A edição deste ano contará com mais de 20 atrações nacionais e mais de 2 mil artistas regionais, prometendo ser a maior já realizada. O evento principal ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, mas a programação na cidade começa já no dia 2, incluindo gastronomia, moda indígena e outras atividades culturais.
Preços irregulares e alerta da Prefeitura
Nos anúncios, as pulseiras estão sendo vendidas entre R$ 50 e R$ 130, com ofertas para apresentações em todos os dias do festival. Antes do início da troca oficial, a Prefeitura de Manaus alertou sobre sites e perfis falsos que estão comercializando ingressos de forma irregular.
A Fundação Manauscult reforçou que não há qualquer venda de ingressos autorizada. A Prefeitura já acionou as autoridades e tomou medidas legais para identificar e punir os responsáveis. O único site oficial do festival é soumanauspassoapaco.com.br.
Como será o acesso ao festival
De acordo com o Portal G1, o acesso ao festival é gratuito e livre. No entanto, para entrar nas áreas dos palcos principais, os participantes precisam se cadastrar no site oficial e trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível, apresentando documento oficial com foto no momento da troca.
A Prefeitura reforçou que todas as informações sobre programação, acesso e orientações são divulgadas apenas pelos canais oficiais, alertando a população para evitar qualquer pagamento e desconfiar de páginas não autorizadas.
Atrações confirmadas
Entre os destaques da edição 2025 estão Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma, Simone Mendes, Bruno & Marrone, Xand Avião, Fernandinho, Padre Alessandro Campos e Eli Soares. A lista pode crescer ainda mais.
A programação abrange diversos estilos musicais, incluindo pop, sertanejo, rap, gospel, forró, MPB e música eletrônica, oferecendo momentos memoráveis ao público local e visitantes de outros estados e países.
Outros artistas confirmados até o momento:
-
Xamã
-
BK
-
Calcinha Preta
-
Pablo
-
Poesia Acústica
-
Dubdogz
-
MC Livinho
-
Paralamas do Sucesso
-
Paula Toller
-
Péricles
