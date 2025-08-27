A notícia que atravessa o Brasil!

Pulseiras do ‘Sou Manaus 2025’ aparecem à venda na internet por até R$ 130 mesmo com proibição

Nos anúncios, as pulseiras estão sendo vendidas entre R$ 50 e R$ 130, com ofertas para todos os dias do evento; a Prefeitura alerta para golpes.

Por michael

27/08/2025 às 14:59 - Atualizado em 27/08/2025 às 15:00

Pulseiras do ‘Sou Manaus 2025’ aparecem à venda na internet por até R$ 130 mesmo com proibição – Foto: reprodução do Facebook

Notícias do Amazonas – Mesmo com o Sou Manaus Passo a Paço 2025 sendo totalmente gratuito e com a venda de ingressos proibida, anúncios de comercialização de pulseiras começaram a circular na internet nesta terça-feira (26), pouco depois do início da troca oficial gratuita.

A edição deste ano contará com mais de 20 atrações nacionais e mais de 2 mil artistas regionais, prometendo ser a maior já realizada. O evento principal ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, mas a programação na cidade começa já no dia 2, incluindo gastronomia, moda indígena e outras atividades culturais.

Preços irregulares e alerta da Prefeitura

Nos anúncios, as pulseiras estão sendo vendidas entre R$ 50 e R$ 130, com ofertas para apresentações em todos os dias do festival. Antes do início da troca oficial, a Prefeitura de Manaus alertou sobre sites e perfis falsos que estão comercializando ingressos de forma irregular.

A Fundação Manauscult reforçou que não há qualquer venda de ingressos autorizada. A Prefeitura já acionou as autoridades e tomou medidas legais para identificar e punir os responsáveis. O único site oficial do festival é soumanauspassoapaco.com.br.

Como será o acesso ao festival

De acordo com o Portal G1, o acesso ao festival é gratuito e livre. No entanto, para entrar nas áreas dos palcos principais, os participantes precisam se cadastrar no site oficial e trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível, apresentando documento oficial com foto no momento da troca.

A Prefeitura reforçou que todas as informações sobre programação, acesso e orientações são divulgadas apenas pelos canais oficiais, alertando a população para evitar qualquer pagamento e desconfiar de páginas não autorizadas.

Atrações confirmadas

Entre os destaques da edição 2025 estão Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma, Simone Mendes, Bruno & Marrone, Xand Avião, Fernandinho, Padre Alessandro Campos e Eli Soares. A lista pode crescer ainda mais.

A programação abrange diversos estilos musicais, incluindo pop, sertanejo, rap, gospel, forró, MPB e música eletrônica, oferecendo momentos memoráveis ao público local e visitantes de outros estados e países.

Outros artistas confirmados até o momento:

  • Xamã

  • BK

  • Calcinha Preta

  • Pablo

  • Poesia Acústica

  • Dubdogz

  • MC Livinho

  • Paralamas do Sucesso

  • Paula Toller

  • Péricles

