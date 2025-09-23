“Quanto menos imposto, melhor”, diz Delegado Péricles sobre redução de 50% do IPVA no Amazonas

Notícias do Amazonas – O deputado estadual Delegado Péricles (PL) destacou nesta terça-feira, 23, sua posição favorável à redução de impostos e declarou que votará a favor da proposta que prevê a diminuição de 50% no valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no Amazonas.

Segundo o parlamentar, a matéria está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e deve seguir para a Comissão Conjunta antes de ser apreciada em plenário. “Sempre sou a favor de redução de impostos. Quando houve aumento do IPVA, votei contra, e agora, com essa proposta que vai realmente beneficiar a população, votarei a favor. Quanto menos imposto, melhor para a sociedade”, afirmou, em entrevista ao AM POST.

A redução histórica do IPVA no Amazonas em 50% foi anunciada na semana passada pelo governador Wilson Lima. O Estado também lançou o Refis 2025, que oferecerá até 95% de desconto em multas e juros de débitos tributários.

Para o Delegado Péricles, a redução do IPVA pode fazer com que mais motoristas se regularizem. Ele lembrou que à época do aumento do IPVA, houve crescimento da inadimplência entre os contribuintes, já que muitos não tinham condições de arcar com o valor reajustado. Para ele, a redução proposta pode ajudar a equilibrar a arrecadação do Estado e a capacidade de pagamento da população.

“Quando o imposto sobe demais, a inadimplência aumenta porque as pessoas não conseguem pagar. Agora, com essa redução, a tendência é diminuir a inadimplência, o que é positivo. Esse equilíbrio é necessário, e por isso sempre serei a favor de menos impostos”, reforçou o deputado.

