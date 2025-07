Quase 600 milhões de pessoas já são impactadas pela cheia dos rios no Amazonas, aponta boletim

Notícias do Amazonas – A cheia dos rios no Amazonas já impactou diretamente 559.886 pessoas em todo o estado. Ao todo, 139.976 famílias foram afetadas, conforme boletim atualizado divulgado neste domingo (27/07) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Apesar do início do processo de vazante em todas as nove calhas dos rios amazonenses, a situação ainda exige atenção redobrada das autoridades e mobilização de ajuda humanitária.

Segundo levantamento dos decretos municipais, 42 dos 62 municípios do Amazonas permanecem em Situação de Emergência, 13 estão em Alerta, um em Atenção e apenas seis apresentam estado de Normalidade. A operação para socorrer as populações atingidas tem sido ampla, envolvendo logística complexa por conta da geografia do estado e das dificuldades de acesso a muitas das localidades isoladas.

Ajuda humanitária já soma centenas de toneladas

Desde o início da Operação Cheia 2025, iniciada em 16 de abril, já foram distribuídas 640 toneladas de cestas básicas e enviados insumos a dezenas de municípios. Entre os materiais entregues, destacam-se ainda 2.750 caixas d’água com capacidade de 500 litros, 57 mil copos de água potável fornecidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma Estação de Tratamento Móvel (Etam), destinada a ampliar o acesso à água segura.

Esses equipamentos e suprimentos foram destinados especialmente a localidades gravemente afetadas, como Humaitá, Manicoré, Apuí, Boca do Acre, Novo Aripuanã, entre outros. A logística de entrega envolve transporte fluvial e aéreo, além do trabalho conjunto de órgãos estaduais e municipais.

Educação e saúde também sofrem impactos

O cenário da cheia também atinge diretamente o sistema educacional. Em quatro municípios — Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini —, 453 alunos da rede estadual estão com aulas presenciais suspensas, mas seguem acompanhando o conteúdo por meio do programa “Aula em Casa”, criado para atender estudantes em regiões de difícil acesso ou em situações emergenciais.

Na área da saúde, o esforço também tem sido intensificado. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já enviou 72 kits de medicamentos para sete municípios, beneficiando mais de 35 mil pessoas. Entre os municípios contemplados estão Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã.

Além disso, uma nova usina de oxigênio foi entregue ao hospital municipal de Manicoré, com capacidade de produção de 30 metros cúbicos por hora — mais que o dobro da usina anterior. Em Apuí, foram enviados seis cilindros de oxigênio como reserva técnica e um reforço de medicamentos e insumos hospitalares.

Monitoramento constante e respostas rápidas

A cheia dos rios amazônicos é um fenômeno recorrente, mas o impacto em 2025 tem exigido respostas rápidas e coordenação entre diferentes esferas do poder público. A Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, acompanha os níveis dos rios de forma contínua, gerando relatórios e orientações aos municípios.

A situação crítica em diversas regiões reforça a importância de medidas preventivas e da continuidade no envio de assistência às populações ribeirinhas. A vulnerabilidade das comunidades atingidas, muitas delas dependentes da pesca e agricultura de subsistência, torna fundamental a manutenção das ações emergenciais e o planejamento de estratégias de recuperação a longo prazo.

Enquanto os níveis dos rios começam a baixar lentamente, o trabalho humanitário continua. Com a operação em andamento, autoridades estaduais alertam para a importância da solidariedade e do apoio das instituições na reconstrução das áreas atingidas, garantindo segurança, alimentação e saúde básica para os milhares de amazonenses que enfrentam as consequências da cheia de 2025.