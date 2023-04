Quase 70 adolescentes foram presos no Amazonas suspeitos de envolvimento em ameaças a escolas

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), identificou e apreendeu, até a manhã desta segunda-feira (17/04), 68 adolescentes suspeitos de envolvimento em ameaças contra unidades de ensino de Manaus e de 13 municípios do interior do estado.

O trabalho integrado evitou 56 possíveis ocorrências nas escolas. “São adolescentes envolvidos em diversas ocorrências, dentre elas até o porte de arma branca, que está dentro da lei de contravenção penal. E temos também situações mais graves como adolescentes que mantinham perfis em redes sociais onde eles ameaçavam realizar ataques”, disse o delegado Denis Pinho, coordenador do Nise.

O balanço das ações do Nise, instituído há uma semana pelo Governo do Amazonas, foi apresentado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Além de Manaus, as ocorrências também foram identificadas nas cidades de Anamã, Anori, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Lábrea, Apuí, Maués, Iranduba, Itapiranga, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Parintins e Rio Preto da Eva.

“Identificamos também adolescentes fazendo esse tipo de ameaças em outros estados, como no Ceará e no Pará. A maioria deles foi colocada em liberdade, mas com encaminhamento devido para acompanhamento profissional, por meio de uma equipe multidisciplinar”, acrescentou o delegado.

Nise

O Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar tem como objetivo adotar medidas de segurança para inibir ataques e crimes de ameaça, racismo, bullying, ciberbullying, uso abusivo de drogas, tráfico de entorpecentes e quaisquer outras ações que se configurem em transgressões no interior das escolas contra estudantes, profissionais da educação ou mesmo contra a estrutura das unidades da rede estadual de ensino.

“Esse momento não é só um problema da educação, não é só um problema da segurança, não é só um problema social, mas é um problema que a família tem que estar vigilante, ajudando seus filhos, colaborado com a revista das suas mochilas, dos seus cadernos, identificando qual o tipo de rede que está usando e grupos de whatsapp. Com isso, com certeza nós vamos debelar esse problema”, disse a secretária estadual de Educação, Kuka Chaves.

Integram o Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar as Secretaria de Estado de Educação e Desporto, de Governo (Segov) e de Segurança Pública (SSP), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Também participam do comitê a Casa Civil, Casa Militar e Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Saúde (SES) e de Comunicação (Secom), além da Procuradoria Geral do Estado (PGE).