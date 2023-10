Quatro estudantes do Amazonas são pré-selecionadas para etapa final do Parlamento Jovem Brasileiro

Notícias do Amazonas – Quatro estudantes da rede estadual de ensino do Amazonas foram pré-selecionadas e estão participando da quarta e última etapa da 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), da Jornada Jovem Cidadã, promovida pela Câmara dos Deputados. Entre as quatro alunas, uma será selecionada e representará o Amazonas em Brasília. A escolha será feita por meio de votação na plataforma do PJB, entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro.

As alunas Letícia de Souza, do Colégio Amazonense Dom Pedro II; Nathalya Moura, da Escola Estadual (EE) ngelo Ramazzotti; Raquel do Nascimento, da EE Senador Antovila Mourão Vieira, e Rosanny Carvalho, da EE Professor Sebastião Augusto Loureiro Filho, produziram um discurso com a temática “A educação que queremos”, e alcançaram as quatro maiores notas, o que as classificou para a fase final.

Nesta etapa final, as estudantes tiveram que produzir um vídeo de até 3 minutos baseado no discurso que elaboraram, onde compartilharam a jornada de aprendizado que vivenciaram durante a Jornada Jovem Cidadã.

Além do tema principal, elas também puderam abordar uma das três questões: pesquisa de políticas públicas, escuta de outros jovens ou papel do Poder Legislativo. O vídeo será disponibilizado no YouTube e na plataforma on-line do PJB a partir do dia 23 de outubro.

Durante este período, também estará aberta a votação pela plataforma do PJB, de 23 de outubro a 10 de novembro. A candidata que receber mais votos representará o estado na Câmara dos Deputados.

Jornada Jovem Cidadã

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação democrática voltado para estudantes do Ensino Médio, de 16 a 22 anos, e é realizado pela Câmara dos Deputados. Ele tem como objetivo oferecer aos estudantes uma experiência de aprendizagem sobre política, democracia e o papel do Poder Legislativo.

Coordenado por servidores do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), da Câmara dos Deputados, o PJB conta com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e das Secretarias Estaduais de Educação de todo o Brasil.

A estudante Nathalya Moura, de 17 anos, uma das pré-selecionadas, explicou que o processo foi bastante enriquecedor e que ela pode aprender bastante. Com o apoio dos pais e das pessoas que conheceu durante o processo, a jovem ficou bastante animada e empolgada. “Como é a primeira vez que tenho contato com o audiovisual, também foi um desafio, porém o parlamento disponibilizou muito apoio nessa etapa, então pude fazer o meu melhor”, contou a aluna.

