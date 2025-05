Quatro PMs ficam à deriva após lancha naufragar no Amazonas

Notícias do Amazonas – Quatro policiais militares passaram por momentos de tensão no início da noite do último sábado (3), ao ficarem à deriva no Rio Solimões, próximo ao município de Anamã, no interior do Amazonas. O grupo se deslocava em uma lancha para a comunidade do Arixi, onde realizaria policiamento durante um festejo tradicional, quando a embarcação naufragou.

De acordo com relatos dos próprios agentes, o acidente ocorreu após a lancha colidir com um tronco submerso. O impacto fez a embarcação virar e ficar parcialmente presa à árvore, o que evitou que afundasse por completo. Apesar do susto, os policiais conseguiram sobreviver e passam bem, embora tenham enfrentado cerca de uma hora à deriva até serem resgatados por outra lancha que navegava pela região.

Dois dos policiais chegaram a ficar presos na embarcação. Um deles precisou quebrar um painel de acrílico para escapar. O outro, imobilizado pelo cinto de segurança, teve que forçar a saída, resultando na perda do armamento que portava no momento.

Após o resgate, os agentes retornaram a Anamã. O episódio, no entanto, trouxe à tona uma realidade preocupante: segundo moradores locais, o município está há anos sem uma sede adequada para funcionamento da delegacia, o que tem prejudicado o atendimento à população e alimentado um sentimento de abandono por parte das autoridades.