Queda de helicóptero do Exército no AM que matou um militar e deixou feridos começa a ser investigada

Redação AM POST

Foi iniciada a investigação para apurar a queda de um helicóptero na cidade de Careiro da Várzea, interior do Amazonas, ocorrida nessa sexta-feira (13), e matou militar que estava a bordo da aeronave e deixou outros cinco feridos. A informação de apuração do acidente foi divulgada pelo Comando de Aviação do Exército(CAvEx) neste sábado (14).

O acidente com o helicóptero, modelo Pantera, aconteceu cinco minutos após a decolagem do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN). O destino seria a cidade de Itaituba (PA) onde os militares fariam uma missão operacional.

Os cinco militares feridos foram resgatados com vida e levados para o Hospital Militar de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com o CAvEx, o corpo do militar morto no acidente ainda não foi liberado para a família.

