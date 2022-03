Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e o governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) tem estado cada vez mais próximos e mostrado sintonia.

“Quero poder ajudar quem está ajudando Manaus e quem estendeu a mão para Manaus foi o governador Wilson Lima”, disse David durante o evento do Manuas+Agro, programa executado por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

Nesta segunda-feira (28/03) Wilson Lima anunciou, a pavimentação dos ramais da Cooperativa e do Pau Rosa, localizados na BR-174, com investimentos de R$ 98,2 milhões. A recuperação dos ramais vai beneficiar 1 mil famílias de agricultores.

"Quem estendeu a mão para Manaus foi o governador Wilson Lima", diz prefeito David Almeida

Com a cooperação, o Estado vai ceder recursos humanos e insumos para assistência e capacitação de agricultores familiares e apoiar com fomento as cadeias de piscicultura, olericultura, fruticultura e produção animal na área rural da capital.

“É importante que haja essa parceria com a Prefeitura, principalmente com o setor primário. Essa é uma parceria lá de trás, para a distribuição de ração, e que hoje a gente concretiza aqui com a pavimentação do ramal do Pau Rosa e o ramal da Cooperativa, para garantir não apenas o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social também”, destacou Wilson Lima.

Os trabalhos nos ramais começam em julho, após o período chuvoso e com o fim do processo licitatório das obras. O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância da pavimentação das vias para o escoamento da produção.

“Vocês estão vendo a situação desse ramal. No ano passado a Prefeitura fez todo esse ramal. No verão você trafega maravilhosamente. Nós vivemos uma realidade diferente quando chega a chuva. Vem os buracos. Trouxemos vocês aqui para ver a realidade do produtor rural, realidade que estamos transformando com essa parceria”, frisou o prefeito.