Quinze mil pessoas foram vacinadas contra a Covid em municípios do Amazonas

Redação AM POST

Os mutirões da campanha Vacina Amazonas realizados, neste sábado (10/07), nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, encerraram alcançando a marca total de 15.660 mil pessoas, com idade a partir de 18 anos, vacinadas contra a Covid-19. A grande ação foi realizada pelo Governo do Amazonas em parceria com as prefeituras dos cinco municípios.

Ao longo do dia no município de Itacoatiara foram vacinadas 9.719 pessoas; Urucará registrou 1.371 doses aplicadas; em Iranduba 2.592 pessoas receberam a dose do imunizante; Itapiranga alcançou a marca de 1.160 aplicações; e São Sebastião do Uatumã encerrou o mutirão com 818 doses aplicadas na população local, integrante do público-alvo.

O secretário de Saúde, Anoar Samad, classificou o mutirão como um avanço na imunização da população do estado contra a Covid-19. E repetiu o convite para que as pessoas não deixem de tomar a vacina.

“A adesão da população foi fantástica. Estamos vacinando todas as pessoas acima de 18 anos que atenderam ao nosso chamado. O governo do estado, a secretaria de saúde e a FVS, realizaram mutirões em cinco municípios e, com isso, queremos atingir a marca de ser o primeiro estado a vacinar toda a população contra a Covid-19 no Brasil. Então, por favor, atenda ao chamado, não escolha vacinas, procure se vacinar, que é a única forma de se proteger e proteger quem você ama”, afirmou Samad.

Atendimento – A vacinação aconteceu das 8h às 18h em Itapiranga, Iranduba e São Sebastião do Uatumã. Em Urucará a ação iniciou às 8h e encerrou às 17h. Já em Itacoatiara, os postos de vacinação da sede do município foram abertos para atendimento das 8h às 20h; na zona rural a vacinação foi das 8h às 17h.

Os mutirões disponibilizaram, ao todo, 16 postos de vacinação nos cinco municípios, dos quais 9 postos exclusivos para pedestres e 5 postos no modo de drive-thru. Em São Sebastião do Uatumã e Urucará, os postos drive-thru também receberam pedestres.

Em Iranduba, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial do Cacau Pirêra, funcionou na modalidade “fluvi-thru” para receber a população que chegava ao posto de vacinação de canoa ou lancha.

Para atender a população, mais de mil servidores, entre equipes da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), prefeituras municipais e outros órgãos, estiveram envolvidos nas ações simultâneas, ao longo deste sábado, nas cinco cidades.

Abrangência da campanha – Com essas cinco novas ações simultâneas, a campanha, realizada pelo Estado em parceria com municípios para acelerar a imunização no Amazonas, totaliza 10 municípios beneficiados com os mutirões de vacinação. Desde o mês de junho, já foram realizados mutirões em Manaus, Novo Airão, Manacapuru, Parintins e Rio Preto da Eva.

Doses aplicadas – O consolidado diário de vacinação, divulgado pela FVS-RCP, aponta que 2.244.198 doses foram aplicadas em todo o estado até este sábado (10/07), sendo 1.656.146 de primeira dose, 568.894 de segunda dose e 19.158 com dose única.

* Com informações da assessoria de imprensa