Ranking que mede desigualdade no Brasil aponta três municípios do AM entre os piores

Os municípios de Ipixuna, Itamarati e Atalaia do Norte, no Amazonas, estão entre as dez piores colocações do Índice Brasileiro de Privação (IBP), indicador que mede a desigualdade no Brasil criado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O IBP funciona como o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU, mas focado em analisar a desigualdade em pequenas áreas. O índice mede a desigualdade no Brasil a nível municipal, mas não chega no setor censitário, pegando bairros e pequenas regiões.

Além das cidades amazonenses, também estão entre as dez piores colocações três no Maranhão (Belágua, Marajá do Sena e Fernando Falcão), um no Pará (Melgaço), um no Piauí (Massapê do Piauí), um na Bahia (Pedro Alexandre) e um em Alagoas (Traipu).

O estudo da Fiocruz será lançado pelo instituto na semana que vem. Com ele, foi possível elaborar uma espécie de ranking de qualidade de vida das cidades do país e constatar mais uma vez o abismo existente entre as regiões.

Com dados do último Censo, realizado em 2010 pelo IBGE, a Fiocruz agregou três áreas para a elaboração do ranking: educação, renda e condições de moradia da população, como saneamento. E, entre as 1.000 melhores cidades brasileiras em IBP, apenas 4 são do eixo Norte-Nordeste.

