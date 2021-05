Reabertura de circos e parques de diversão é autorizada em novo decreto no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Entre as mudanças estabelecidas em novo decreto do governo do Amazonas está a autorização para o funcionamento de circos e parques de diversão no estado além de aulas práticas em autoescolas e aulas presenciais em faculdades para alunos finalistas de instituições privadas de ensino superior.

Continua depois da Publicidade

Porém para funcionar os circos devem ter ocupação limitada a 50% de público e garantida a livre circulação de ar, adotando-se todas as medidas de prevenção necessárias.

Os parques de diversão poderão operar somente em ambiente aberto, com ocupação máxima de 50% e mediante aprovação da vigilância sanitária dos municípios.

Os shoppings poderão funcionar das 9h às 22h, de segunda a sábado, e das 11h às 18h, aos domingos. As praças de alimentação desses centros de compra passarão a funcionar nos mesmos horários dos shoppings centers.

Continua depois da Publicidade

Restaurantes, bares que funcionam como restaurantes, lanchonetes e similares passarão a ter ampliação no horário de funcionamento aos domingos, das 7h às 18h.

As academias e esportes de todas as modalidades poderão funcionar das 6h às 22h, de segunda a sábado, com aulas coletivas somente em ambientes abertos.

Continua depois da Publicidade

Outra novidade é que será permitida a realização de eventos sociais até as 23h, com capacidade de ocupação dos espaços de até 50%, limitado à quantidade máxima de 100 pessoas, sem cobrança de ingresso e sem pista de dança. O detalhe é que esses eventos poderão ser realizados somente mediante aprovação da vigilância sanitária municipal, cumprindo protocolos de prevenção específicos.

As mudanças começam a valer a partir da próxima segunda-feira (03/05).