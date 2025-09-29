Reabilitação facial gratuita: UEA transforma vidas com serviço único no Amazonas

Notícias do Amazonas – Desde 2014, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) mantém em funcionamento o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO/UEA), referência no tratamento de pacientes com mutilações faciais. O serviço público gratuito, pioneiro no Amazonas, devolve dignidade e autoestima a pessoas que perderam parte do rosto em decorrência de câncer, acidentes ou outras doenças graves.

Instalado no bairro Adrianópolis, em Manaus, o CEO/UEA é o único serviço público de próteses bucomaxilofaciais do estado e um dos poucos do Brasil. Estima-se que existam apenas cerca de 70 profissionais nessa área em instituições públicas no país. Em Manaus, o centro atende não apenas moradores da capital, mas também pacientes encaminhados de diferentes municípios do interior.

A coordenadora do projeto, Prof.ª Dra. Brigitte Nichthauser, destaca que o atendimento gratuito é fundamental:

“Esse conhecimento não pode ficar restrito ao setor privado. Ele deve alcançar quem mais precisa. Nossa missão é devolver funcionalidade, dignidade e autoestima para que os pacientes retomem suas vidas com confiança.”

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, também ressaltou o impacto social:

“É gratificante saber que os pacientes recuperam confiança, alegria e qualidade de vida. Esse serviço pioneiro é exemplo de dedicação e transformação.”

Tratamentos complexos e gratuitos

O CEO/UEA realiza entre 8 e 12 atendimentos semanais, chegando a cerca de 40 por mês. O serviço confecciona próteses intrabucais, oculares, óculo-palpebrais e nasais. Em muitos casos, próteses provisórias são feitas logo após cirurgias de remoção de tumores, permitindo melhorias imediatas na fala e na alimentação.

A paciente Josefina Mello, encaminhada pela Fcecon, relata:

“Estou profundamente grata pelo cuidado da equipe. Esse atendimento transforma vidas e devolve esperança. Com a prótese ocular, tenho expectativa de melhorar muito minha autoestima.”

Formação de novos profissionais

Além de atender a população, o CEO também atua na formação de acadêmicos de odontologia, que vivenciam casos complexos e aprendem sobre reabilitação facial de forma prática.

A aluna Ana Luísa Soares, do 4º período, reforça a importância da experiência: