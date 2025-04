Reajuste de 9,41% para Forças de Segurança será pago a partir deste mês no Amazonas, diz Wilson Lima

A partir deste mês, profissionais das Forças de Segurança Pública do Amazonas começam a receber o reajuste salarial de 9,41%, aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) na sessão da última quarta-feira (23/04). A medida contempla Policiais Militares, Bombeiros, Policiais Civis e servidores da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O aumento corresponde à soma das datas-base de 2024 (3,93%) e 2025 (5,48%), conforme os Projetos de Lei encaminhados pelo Governo do Estado. O reajuste de 2024 já começa a ser pago imediatamente. Já o de 2025 será implantado em dezembro, com retroativo de 21 de abril a 30 de novembro, dividido em 12 parcelas mensais ao longo do próximo ano.

“Seguimos com a nossa política de valorização dos servidores estaduais, desta vez beneficiando os profissionais das Forças de Segurança, que atuam de forma valiosa na proteção da população”, destacou o governador Wilson Lima.

Segundo o governo, o investimento com os reajustes neste ano ultrapassará R$ 100 milhões, com impacto anual estimado em mais de R$ 128 milhões. Desde 2019, os salários dos servidores da Segurança Pública já foram reajustados em 41,53%, considerando os 24,24% referentes a anos anteriores e os 17,29% concedidos durante o atual governo.