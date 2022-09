Recebido com festa em Caapiranga, Wilson presta contas de investimentos no município

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 5 de setembro, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, prestou contas das entregas e ações realizadas em seu governo em Caapiranga (a 134 quilômetros da capital), durante comício na cidade. Ele ressaltou investimentos em saúde, infraestrutura e na área social.

Após passar por Anori e Anamã, neste feriado de elevação do Amazonas à categoria de província, Wilson desembarcou no município de Caapiranga, onde foi recebido com festa. Acompanhado da primeira-dama Taiana Lima, do prefeito de Caapiranga, Tico Braz, e de candidatos proporcionais, ele fez uma caminhada pelas ruas do município, seguida de um comício.

Entre as principais ações do governo Wilson na cidade está a reinauguração do Hospital Regional de Caapiranga. A unidade foi reformada e recebeu investimento de R$ 20,4 milhões do governador, que também ajudaram na aquisição de equipamentos, pagamento de profissionais de saúde e custeio de outras despesas.

Em obras de infraestrutura, o investimento supera R$ 5 milhões, com destaque para a pavimentação de ruas da sede do município e de ramais importantes para a Caapiranga, como o ramal da Maloca.

Wilson também levou programas sociais para o município, como o Auxílio Estadual permanente.

“Estou vindo dizer o que eu já entreguei. Apesar de todos os desafios que a gente teve, no ano passado a gente pagou o maior abono Fundeb de todos os tempos. Eu estou vindo aqui para prestar contas do que a gente fez, porque enquanto eles estavam nos atacando, a gente estava fazendo a entrega do nosso Auxílio Enchente para os nossos irmãos que estavam no alagado. Nós criamos o maior programa de transferência de renda de todos os tempos, que foi o Auxílio Estadual permanente”, disse o governador.

Wilson tem destinando, mensalmente, o Auxílio Estadual permanente para 966 famílias de Caapiranga. O benefício, de R$ 150, ajuda a movimentar R$ 144,9 mil na economia do município todos os meses.

Tico Braz disse que apoia Wilson porque o candidato do União Brasil é amigo de Caapiranga. “Se vocês andarem em Caapiranga, hoje, a cidade está pavimentada. Vocês chegavam no interior do estado quatro anos atrás, nós tínhamos vergonha de convidar um amigo de fora para visitar nosso interior, porque nós não tínhamos rua, o nosso interior estava totalmente destruído”, disse o prefeito.

Os investimentos em ramais também foram destacados pelo prefeito, como os convênios para pavimentar Novo Horizonte, Maloca e o conjunto do Ramal do Cemitério. Wilson destinou, ainda, recursos para a reforma do Caródromo, palco do das apresentações dos grupos folclóricos Cara Branco e Cara Roxo.