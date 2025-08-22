Receita Federal libera consulta ao 4º lote de restituição do IRPF 2025 nesta sexta

Notícias do Amazonas – A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22), a partir das 10h, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025.

PUBLICIDADE

O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. No total, serão pagos R$ 2,9 bilhões a 1,88 milhão de contribuintes em todo o país.

Entre os valores a serem liberados, R$ 454,6 milhões serão destinados a grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Além disso, contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram recebimento via PIX também tiveram prioridade.

PUBLICIDADE

No Amazonas, 14.083 contribuintes receberão juntos R$ 21,4 milhões em restituições. Já na 2ª Região Fiscal, que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, serão contemplados 69.824 contribuintes, somando R$ 122,2 milhões.

Para verificar se tem direito ao crédito, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), na área “Meu Imposto de Renda”, e consultar sua restituição. O acompanhamento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita disponível para celulares e tablets.

LEIA MAIS: Pedestre morre atropelado por motociclista em Avenida de Manaus

O pagamento será realizado apenas em conta de titularidade do contribuinte. Em caso de erro nos dados bancários, é possível reagendar o crédito pelo Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa.