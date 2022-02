Recepção a Menezes em Parintins provoca reação dos bumbás Caprichoso e Garantido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O município de Parintins viveu, nesse domingo, 20/02, uma verdadeira avalanche de desmentidos e notas de esclarecimentos emitidas pelos bumbás Caprichoso e Garantido, tudo isso porque coronel Alfredo Menezes chegou a cidade no último sábado para cumprir uma agenda de reuniões políticas, no Aeroporto Regional Júlio Belém, e foi recebido por populares e simpatizantes a sua pré-candidatura ao Senado e também por componentes do boi Caprichoso.

Na ocasião, eles chegaram a gravar um vídeo para o presidente Jair Bolsonaro, teve queima de fogos e, em seguida, saíram em carreata pelas ruas da cidade.

O ato ganhou as manchetes dos portais e blogs no Estado e então começaram os comentários favoráveis e contrários a presença do boi Caprichoso na recepção ao Menezes, declaradamente adversário político do senador Omar Aziz que é aliado do prefeito Bi-Garcia. As direções dos bumbás sendo pressionadas, emitiram notas de esclarecimento negando que tenha autorizado a presença do boi oficial na recepção, entretanto, a assessoria de Menezes confirma que a solicitação foi enviada para ambos de forma protocolar e autorizada oficialmente pelo Caprichoso, para apanhar o boi de pedestal no curral Zeca Xibelão, e negada pelo Garantido.

“As pessoas estão fazendo muito mimimi. Respeito e admiro as duas agremiações, que são responsáveis em fazer um dos maiores eventos folclóricos do mundo. Torço para que o Festival continue acontecendo com todo o seu brilhantismo, conquistando admiração do mundo”, comentou ao salientar que Bolsonaro deverá participar este ano do evento, no mês junho, em Parintins.

A pré-candidatura ao Senado de Menezes vem ganhando força também no interior do estado e ele tem percorrido todos os municípios numa tentativa, segundo suas próprias palavras, de “virar o jogo no interior”.