Recorrentes desabamentos de pontes no Amazonas pautam discursos na Aleam

A preocupação com as recorrentes quedas de pontes em 10 dias pelo Amazonas foi a motivação principal dos discursos parlamentares durante a Sessão Plenária, desta terça-feira (11), quando os deputados alertaram necessidade de fiscalização das empresas responsáveis pela manutenção das estruturas.

No Pequeno Expediente, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) comentou a gravidade dos acidentes, apelando para que providências sejam tomadas e o tráfego retomado na altura do km 25 da BR-319. “Apelo para que providências urgentes sejam adotadas para retomar o tráfego da BR 319, que foi afetado. Duas pontes já desabaram e uma terceira está na iminência de cair. Isso tem de ser apurado e os responsáveis por tudo isso têm de responder”, afirmou.

Por sua vez, o deputado Sinésio Campos (PT) chamou a atenção sobre os contratos milionários para o trabalho de manutenção da estrada. A derrocada das pontes, de acordo com o parlamentar, está isolando o Amazonas e os municípios já estão sofrendo desabastecimento. Ele também citou que existem contratos milionários para a manutenção das pontes e outras pontes estão prestes a desabar.

“O cerne do problema é exatamente os contratos de manutenção, mesmo existindo um órgão que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) que poderia dar assistência ao Governo do Estado sobre o estado das pontes. Foi um crime que o Governo Federal cometeu contra o estado do Amazonas. O Congresso Nacional deveria ser mais enérgico, assim como os órgãos de controle”, cobrou.

Em aparte, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) destacou que os casos trazem à tona exemplos de empresas que se perpetuam no serviço de manutenção de estradas pelo Brasil afora e sugeriu a realização de audiências públicas sobre o assunto para se evitar mais acidentes como estes.

Por fim, o deputado Sinésio anunciou requerimento convidando o Dnit a prestar esclarecimentos sobre os desabamentos.

Outros temas

Em seu pronunciamento, o deputado Adjuto Afonso (PDT) anunciou a 25ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) que será realizada em Recife, entre 09 e 11 de novembro deste ano, onde serão protocoladas pela Unale as resoluções das Assembleias sobre prerrogativas de apresentar emendas à Constituição. “São resoluções para que as Assembleias tenham prerrogativas de legislar sobre anexação de municípios, desmembramento de municípios, por exemplo”, explicou.

A deputada Joana Darc (União Brasil) anunciou que protocolou requerimento para a criação de delegacia especializada no atendimento das pessoas com deficiência. Segundo ela, mesmo com tantas denúncias de desrespeito, não existem profissionais capacitados para atendê-las nas delegacias.