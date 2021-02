Recuperados da Covid-19: nove pacientes retornam a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais nove pacientes recuperados da Covid-19 retornaram a Manaus, na noite desta quinta-feira (11/02) e madrugada de sexta-feira (12/02). Eles haviam sido transferidos para outros estados, a partir da ação conjunta entre Governo do Amazonas e o Governo Federal, para dar continuidade ao tratamento contra o vírus. Eles desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e receberam assistência do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Casa Militar, para o transporte até suas residências.

O primeiro voo, que veio de Belém (PA), chegou às 19h05 de quinta-feira e trouxe quatro pacientes. Eles são do município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus, e passaram por tratamento na capital paraense. Outros três voos chegaram de Vitória (ES), com dois pacientes; Uberaba (MG), com mais dois; e Recife (PE), com um paciente curado da Covid-19.

Entre os pacientes vindos de Uberaba está Alécio Martins, 50, que foi recebido pelos abraços da família, que o esperava ansioso. Ele falou sobre o significado da transferência e elogiou o tratamento que recebeu.

“A transferência significou para mim uma chance de vida. Em Uberaba fomos muito bem acolhidos por profissionais competentes e pessoas espiritualizadas, maravilhosas, de que cada gesto mostrava generosidade para conosco. Eu agradeço muito a Deus por isso”.

Outra recuperada da Covid-19 é Rai Cardoso, 43, que fez aniversário no dia 7 de fevereiro lutando contra o vírus. Rai é só gratidão a todos que fizeram parte da sua recuperação.

“Eu senti os sintomas e tentei o tratamento em casa, estava agravando a cada dia. Então fui para o Platão Araújo e lá eu tive essa oportunidade. Sou muito grata à direção do Platão por essa atenção conosco e ao Governo do Estado pela chance. No Espírito Santo tivemos um atendimento maravilhoso por toda equipe do hospital. Eu fiquei 19 dias e fui muito bem tratada. Agradeço a todos”.

Transferidos – Com o objetivo de desafogar o sistema e melhorar o atendimento na rede pública de saúde, o Governo do Amazonas deu início, no dia 15 de janeiro, à ação de transferência de pacientes acometidos de Covid-19. Atualmente, 542 pessoas já foram levadas a outros estados e ao Distrito Federal para receber tratamento contra o vírus. Até esta madrugada, já retornaram ao estado 200 pessoas recuperadas.

