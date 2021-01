Recuperados da Covid-19, pacientes retornaram a Manaus na madrugada desta quinta-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na madrugada desta quinta-feira (28/01), chegaram a Manaus mais 25 pacientes recuperados da Covid-19 que haviam sido transferidos pelo Governo do Amazonas para tratamento em outros Estados. Eles retornaram das cidades de Teresina (PI), São Luís (MA), Natal (RN), Goiânia (GO) e desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde foram recepcionados pela equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), que realizou o transporte de cada paciente para o seu respectivo domicílio.

Cheios de gratidão, os pacientes não cansaram de agradecer todos os envolvidos nessa ação que tem salvado vidas. É o caso de Ivan Rocha, 48, que foi tratado em Goiânia. “Eu fico muito agradecido porque eu fui bem cuidado. Em primeiro lugar eu agradeço a Deus, em segundo lugar a minha família e o Governo que deu toda essa força para nós. Muito obrigado. O tratamento foi ótimo e eu só tenho a agradecer”, comentou.

Com a bandeira do Maranhão em agradecimento, Guilherme Eduardo, 54, deixou um recado importante para quem não acredita na doença. “Quero agradecer à linha de frente daqui de Manaus e homenagear, com essa bandeira, a linha de frente de São Luís. Agradeço ainda a quem rezou pela gente e digo que também rezamos por vocês para não pegar essa doença, porque só sabe quem está sofrendo com ela. Então, se cuidem e fique em casa”, recomendou Guilherme, que também venceu a Covid-19.

Dona Francisca de Azevedo, 67, não conteve a emoção de voltar para casa curada do vírus. Para ela, o carinho foi um dos fatores da sua rápida recuperação. “Eu estou muito emocionada pela felicidade de eu estar viva hoje, pois eu não queria ir fazer tratamento em outro Estado, mas eu fui e hoje estou aqui, de volta com a minha vida. É isso que me emociona. Agradeço a todos pelo carinho e atenção. Creio que foi isso que ajudou a me curar, o carinho de todos comigo. Muito obrigada”, agradeceu.

Os pacientes vieram de Teresina (1), São Luís (11), Natal (7) e Goiânia (6). Todos com atenção especial do Governo do Estado, que tem uma equipe de técnicos, que hoje atua em 12 capitais, onde é realizado todo o acompanhamento do paciente, até esse momento da alta. Já em Manaus, uma equipe os recebe no aeroporto e os levam até as suas casas. Mesmo depois de já estarem curados e em casa, o FPS mantem um atendimento psicossocial com eles.

A secretária executiva do FPS, Kathlen Santos, destacou a importância desse trabalho aos pacientes. “Os pacientes já estão fragilizados pelo tratamento da doença e sentem a falta da família e de sua cidade. Então, desde a unidade que eles estão se tratando, nossa equipe faz esse acompanhamento importante, inclusive contactando os familiares aqui. Então esse paciente se torna mais acolhido e se sente mais seguro por saber que não está desamparado e que o Estado, através dos seus técnicos, continua dando todo o suporte que eles precisam”, finalizou.

Parceria – A ação de transferência de pacientes do Amazonas para outros estados faz parte de uma força-tarefa criada em parceria com o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus. Atualmente, mais de 300 pacientes já foram transferidos para tratamento em outro Estado.

* Com informações da assessoria de imprensa