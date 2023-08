Recursos destinados pelo deputado Delegado Péricles ao DRCO contribuem com ações policiais do departamento

Com intuito de aprimorar a segurança pública do Amazonas, o deputado estadual Delegado Péricles (PL) já realizou importantes investimentos que colaboraram com o combate ao crime organizado no Estado. Dentre os investimentos, está a destinação de verbas para o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que já recebeu, ao todo, aproximadamente, R$ 1,3 milhão, oriundo de emendas parlamentares do deputado.

De acordo com o deputado, os investimentos destinados ao DRCO contribuem para atuação dos policiais lotados no departamento, refletindo no sucesso de operações deflagradas pela unidade, como a ação policial deflagrada na última sexta-feira (25), pelo departamento, em conjunto com Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCAM, que resultou na apreensão duas toneladas de drogas, entre cocaína e maconha, sete fuzis, munições de grosso calibre, coletes balísticos e uma lancha.

Outra ação do departamento que foi exitosa este ano foi à recuperação de uma carga contendo 250 mil litros de combustível avaliada em R$ 1,5 milhão e prendeu três envolvidos no roubo do material.

“Eu busco fazer minha parte, não só como fiscalizador, mas também em ajudar com emendas parlamentares. Somente para o DRCO, já destinei verbas que se aproximam de R$ 1,3 milhão, porque eu sei que é uma unidade que dá resposta, dá resultado para nossa população. Então precisamos prestigiar e valorizar os nossos policiais, tanto civis como militares”, declarou o deputado.

Investimentos

O parlamentar, que desde seu primeiro mandato encampa forte luta pela segurança pública, defende uma gestão eficiente, com a integração de tecnologia à segurança pública no combate à criminalidade.

Em 2021, o deputado destinou ao DRCO R$ R$ 215.414,00 mil. Já em 2022, o parlamentar enviou verba no valor de R$ 155 mil, e este ano, já foi destinado o montante de R$ 900 mil para o departamento. Todos os recursos foram utilizados na modernização tecnológica do DRCO com intuito de desenvolver um trabalho de maior amplitude e eficácia no combate ao crime organizado na capital e no interior do Estado.

REDAÇÃO AM POST