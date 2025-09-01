A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Rede Amazônica celebra 53 anos com missa de Ação de Graças

Celebração em Manaus reuniu autoridades religiosas, funcionários e marcou a tradição de homenagear o povo amazônida.

Por michael

01/09/2025 às 14:26

Rede Amazônica celebra 53 anos

Rede Amazônica celebra 53 anos com missa de Ação de Graças – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – A Rede Amazônica completou 53 anos de fundação nesta segunda-feira (1º), em Manaus, com uma celebração especial no auditório da emissora, no bairro Aleixo. O evento reuniu autoridades religiosas, dirigentes do grupo e colaboradores da empresa em uma manhã de fé, memória e confraternização.

Missa celebrada por Dom Leonardo Steiner

As comemorações começaram com uma missa de Ação de Graças conduzida pelo cardeal e arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, acompanhado de Dom Luiz Soares Vieira. A cerimônia reforçou os valores de união e compromisso da emissora com a sociedade amazônica.

Descerramento da placa com frase do ano

Após a celebração religiosa, a presidente da Fundação Rede Amazônica, Cláudia Daou Paixão, descerrou a tradicional placa com a frase que simboliza o norte do grupo ao longo do ano. Para 2025, o presidente do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Jr., escolheu o lema:

“O Amazônida, reconhecido e respeitado, é a razão de existir do Grupo Rede Amazônica.”

A mensagem valoriza a população amazônica e reafirma a missão da emissora de promover desenvolvimento aliado ao respeito às pessoas.

Tradição iniciada pelos fundadores

A prática de escolher uma frase anual foi iniciada pelos fundadores Phelippe Daou, Milton Cordeiro e Joaquim Margarido, e permanece viva mais de cinco décadas depois. Para Cláudia Daou Paixão, a homenagem vai além de um gesto simbólico, pois representa o compromisso contínuo com o desenvolvimento regional e a qualidade de vida dos amazônidas.

Confraternização com funcionários

A manhã festiva terminou com um café da manhã especial oferecido aos colaboradores da Rede Amazônica, reforçando o espírito de família que marca a trajetória da emissora desde a sua criação.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

