Rede estadual de ensino tem mais de 550 alunos aprovados no PSC 2023 da Ufam

O Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) consagrou a conquista de centenas de alunos da rede estadual de ensino no ingresso ao Ensino Superior. Até o momento, as escolas da rede estadual de ensino já contabilizam 559 estudantes aprovados, na capital e no interior.

O PSC é realizado durante os três anos do Ensino Médio e responde por metade das vagas dos cursos de graduação ofertados pela Ufam. Ao término da 3ª série, do Ensino Médio, os estudantes decidem qual curso irão concorrer.

De acordo com a coordenadora da Coordenadoria Distrital de Educação 6 (CDE 6), Marivalda Melo, é trabalho também das coordenadorias ressaltar a importância do vestibular para os alunos.

“Estamos orientando todos os nossos profissionais da educação para que sempre conversem com os estudantes sobre o PSC. Queremos estabelecer essa cultura do vestibulando, porque esse é um processo que eles vivem durante todo o Ensino Médio”, destacou Marivalda.

Na capital, as CDEs 3 (zonas centro-sul e centro-oeste) e 6 (zona norte) foram as que mais aprovaram. Juntas, somam 184 estudantes aprovados.

Já a CDE 1 (zona sul), contou com 34 aprovações; a CDE 2 (zona sul) com 65, a CDE 4 (zona oeste) com 34; a CDE 5 (zona leste) com 49 estudantes aprovados e a CDE 7 (zona norte) teve 41 aprovações no processo seletivo.

Interior

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar destaca, também, o resultado expressivo nos municípios do Amazonas. Até o momento, os alunos do municípios do interior do Amazonas foram responsáveis por 152 aprovações. Os números ainda podem aumentar conforme o envio das escolas.

Entre os destaques da aprovação está a aluna Rilary Castro, 18, estudante da Escola Estadual (EE) Tereza da Silva Leal, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus). A discente, que está entre os 24 alunos de todo o Brasil que conseguiram alcançar a nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), repetiu o bom desempenho no PSC, e garantiu a vaga no curso de Direito.

“Os temas (das redações) foram parecidos e existem outras semelhanças entre as provas do Enem e do PSC. Já tive conversas com pessoas da área do Direito e decidi seguir nessa profissão. Na minha rotina, eu estudava para o PSC, porque ele é um vestibular feito para nós, alunos do Amazonas”.

Conquistas

A rede estadual de ensino também foi responsável por aprovações em cursos historicamente concorridos. Com 1º lugar em Medicina conquistado por meio da cota PPI2-PCD, a aluna Jaqueline Macêdo, 18, da EE Prof. Francisco das Chagas Souza de Albuquerque, zona sul de Manaus, falou sobre sua relação com o curso escolhido.

“Medicina era um desejo discreto meu, por causa do medo que eu tinha sobre o que os outros poderiam pensar. Tinha medo de fracassar. Mas, sempre gostei da área da saúde e irei realizar um sonho. É uma sensação indescritível”.

Primeira colocada em Engenharia de Pesca, a discente Lunna Rodrigues, 18, ressaltou a importância de ter os professores presentes na caminhada do vestibulando.

“Minha preparação na escola teve a participação de muitos professores do meu colégio e vou levar tudo isso no meu coração. Escolhi o curso porque ele reúne muitas áreas de interesse para mim e, sem as nossas conversas, teria sido mais difícil”, compartilhou Lunna, discente da EE Ruy Araújo.

Matrícula

O período para o cadastramento on-line e matrícula institucional dos candidatos aprovados no PSC 3ª Etapa será desta quarta-feira, 07/06, ao dia 12 de junho.

As informações foram divulgadas em edital disponibilizado pela Coordenação de Matrícula da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg). A lista completa de documentos necessários para a matrícula está disponível no site da Ufam, em https://bit.ly/ChamadaRegular.

As aulas dos cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2023, previsto no Calendário Acadêmico para começar no dia 24 de julho de 2023, exceto as da turma constituída pelos 21 candidatos classificados para o curso de Fisioterapia, cujo início será no segundo semestre letivo de 2023.

Redação AM POST