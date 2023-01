Rede pública estadual de ensino tem mais de 1,1 mil alunos aprovados no vestibular da UEA

Redação AM POST

Mais de 1,1 mil alunos da rede estadual de ensino foram aprovados no vestibular e no Sistema Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os novos universitários são estudantes da rede estadual da capital (556 alunos) e do interior (574 discentes), egressos do ano letivo de 2022. Os novos universitários começam as aulas no Ensino Superior no dia 08 de maio deste ano, quando inicia o ano letivo 2023 da instituição.

Para a secretária de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Kuka Chaves, a aprovação dos estudantes é reflexo do compromisso e da qualidade do trabalho que é desenvolvido pelos educadores da rede, bem como do apoio e dos investimentos do governo na educação do Amazonas.

“Temos uma equipe extraordinária, dedicada a levar educação de qualidade, diariamente, para os nossos alunos tanto na capital, quanto no interior. O apoio irrestrito do governador Wilson Lima também tem sido decisivo para que resultados como este sejam cada vez mais frequentes”, destacou a titular da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

Em Manaus, a rede estadual está dividida em sete Coordenadorias Distritais de Educação (CDEs). As áreas com maior número de aprovações compreendem as zonas centro-oeste e norte da cidade, nas Coordenadorias 3 e 6 respectivamente.

Nas escolas da CDE3, foram 150 aprovações, enquanto na CDE6 foram 138. As duas áreas somaram 288 aprovações.

Já na CDE1, foram registradas 36 aprovações. A CDE2, que possui escolas entre a zona sul e centro-sul, registrou 60 aprovações. A CDE 4, responsável pelas escolas da zona Oeste, teve 27 aprovações. Na zona leste, da CDE5, foram 67 conquistas. E, na CDE7, foram contabilizadas 78 conquistas.

O vestibular e o SIS 2022 tiveram um total de 57.845 inscritos, sendo 27.631 no primeiro e 30.214 no segundo, somando candidatos da capital e interior do Amazonas. Foram ofertadas 3.735 vagas, incluindo 246 para alunos indígenas e 749 para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Interior

Mais da metade das aprovações de alunos da rede estadual do Amazonas, no vestibular e SIS da UEA, foram do interior do estado. No total, 574 estudantes garantiram acesso ao Ensino Superior, dos quais 83 são de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus.

Em seguida, aparece Parintins com 53 estudantes da rede estadual aprovados; depois Itacoatiara (44 estudantes) e Atalaia do Norte (41). Estes quatro municípios somam 221 aprovações.

De acordo com a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, a rede estadual tem um olhar voltado para levar educação de qualidade a todos os municípios e reduzir desigualdades. “A educação transforma vidas. Estes alunos terão uma formação no Ensino Superior e poderão contribuir no desenvolvimento dos seus municípios”.

Aprovados

A relação dos aprovados foi amplamente divulgada na última quinta-feira (05/01), pela UEA. O vestibular aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro de 2022. As provas do SIS foram aplicadas no dia 8 do mesmo mês. A UEA ofertou 90 cursos para o certame, sendo 50 para a capital e 40 voltados ao interior.