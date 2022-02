Reeducandos de Tabatinga fabricam churrasqueiras e grades dentro do sistema prisional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As oportunidades oferecidas pelo programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), através dos cursos de capacitação, estudos e trabalhos, continuam levando esperança de dias melhores aos reeducandos da Unidade Prisional de Tabatinga (UPTBT) (distante 1.105 Km de Manaus). Com a implantação da oficina metalúrgica, criada em 2021, os reeducandos estão tendo a possibilidade de traçar novos caminhos para retornar à sociedade após o cumprimento da sua pena.

Continua depois da Publicidade

A oficina foi implantada na unidade, com o objetivo de utilizar mão de obra carcerária para a produção de produtos metalúrgicos como churrasqueiras e grades. Já foram produzidas cerca de 30 churrasqueiras, oito portões para o canil do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município e 25 grades para as celas da unidade.

O diretor da UPTBT, Daniel Barbosa, destaca o desempenho e dedicação dos reeducandos na produção. “Eles estão realizando um bom trabalho, são bastante prestativos e empenhados nos serviços”, contou.

O reeducando Orlando (nome fictício), que faz parte da oficina metalúrgica, disse que está colocando em prática suas habilidades e que está honrado em fazer parte desse trabalho digno.

“Gostaria de agradecer a Seap e a unidade prisional que oferta essas oficinas. Não podemos mudar o passado, mas podemos transformar o nosso futuro. O trabalho nos ensina, nos qualifica e renova a esperança de um dia poder garantir o sustento das nossas famílias”, disse entusiasmado.

Continua depois da Publicidade

Para o secretário titular da Seap, coronel Paulo César Gomes, a secretaria, por meio do Governo do Amazonas, tem se empenhado nas ações de ressocialização dos internos para promover oportunidades e caminhos que permitam a ressocialização.

“Esses trabalhos estão sendo realizados com excelência e servem para confirmar a qualidade da nossa mão de obra”, enfatizou.

*Ressocialização no interior* – Além da UPTBT, outras unidades do interior do Amazonas desfrutam das oportunidades oferecidas pelo programa Trabalhando a Liberdade. É o caso da unidade prisional de Itacoatiara, que já conta com reeducandos atuando em serviços de limpeza e manutenção em prédios públicos e espaços da cidade e também na unidade prisional do município de Parintins.

Continua depois da Publicidade

*FOTO*: Divulgação/SEAP

*Informações para a Imprensa:* Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap): Harley Santos (98437-1010) e Ivan Corrêa (98157-2796).