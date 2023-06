Reeducandos realizam Exame Supletivo nas unidades penitenciárias da capital

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) e em parceria com a Escola de Administração Penitenciária (Esap) e Secretaria de Educação e Desporto Escolar (Seduc), iniciou nesta quarta-feira (21/06) o Exame Supletivo para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s), nas unidades da capital. As provas serão realizadas até quinta-feira (22/06) para mais de 700 inscritos.

O exame será aplicado para os níveis de Ensino Fundamental e Ensino Médio e tem como objetivo auxiliar na regularização escolar dos reeducandos. De acordo com o secretário da Seap, coronel Paulo Cesar, a atenção e a manutenção dos direitos das pessoas privadas de liberdade são indispensáveis. O titular da Seap destacou o Exame Supletivo como um passo a mais no caminho para a ressocialização.

“A educação é a base para tudo. Eles são tratados como pessoas, que merecem o devido respeito. Com essa premissa, conseguimos a união com a Secretaria Estadual de Educação e estamos fazendo aqui o supletivo para nível do Ensino Fundamental e Médio para que eles tenham o diploma reconhecido pelo MEC”, afirmou o titular da pasta.

Para o reeducando João Pedro (nome fictício) a realização dessas provas, dentro do Sistema, é vista pelos custodiados como uma nova chance e uma oportunidade para aprimorar o conhecimento.

“Só tenho a agradecer pela oportunidade, porque dentro do Sistema estou conseguindo concluir meus estudos. Se Deus quiser, brevemente vou conseguir terminar o Ensino Médio. Espero bons resultados, mas vou estudar mais ainda”, falou o reeducando.

