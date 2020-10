Referência internacional, Samel tem índice altíssimo de satisfação em atendimento

Redação AM POST

Os hospitais do Grupo Samel atingem nota 4.6 (sendo 5 a mais alta) em qualidade de atendimento, segundo pesquisa para avaliar a satisfação geral dos clientes. Mais de 200 pessoas são ouvidas diariamente para chegar a esta nota, referente a atuação de médicos, enfermeiros e atendentes. A instituição hospitalar pesquisa e mensura esses índices nas quatro possíveis jornadas do paciente – Pronto Atendimento, Internação, Exames Diagnósticos e Ambulatório – e utiliza os dados obtidos para definir melhorias, em cada setor.

A pesquisa envolve aplicação de questionários aos pacientes que também podem oferecer seu depoimento, permitindo uma análise mais detalhada de cada resposta. Esta, aliás, é a forma de comunicação mais utilizada pelos pacientes, para interagir com a instituição.

Continua depois da Publicidade

“O resultado da análise desta avaliação nos dá o norte, mostrando, também, nossos pontos fortes e o que é passível de melhoria sob a ótica do paciente”, afirmou Luís Alberto Nicolau, diretor-presidente do Grupo Samel. “O grau de satisfação que vamos obtendo é considerado altíssimo para instituições de saúde. Atribuo essa conquista ao trabalho de todo um time”, completou.

Durante a pandemia, o Grupo Samel consolidou o protagonismo em Manaus também na área de pesquisa com a criação da Cápsula Vanessa, que funciona como uma cabine de proteção, usando método de ventilação não invasiva e, portanto, evita a intubação do paciente. A Cápsula Vanessa ajudou a salvar milhares de vidas na capital, no interior do Amazonas, em outros Estados e até fora do Brasil. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceram a eficácia do método no tratamento de pacientes da Covid-19. Em nota técnica, inclusive, o Ministério incluiu a Cápsula Vanessa entre tecnologias eficazes no tratamento dos doentes.

Empresa genuinamente amazonense, a Samel tem uma equipe multiprofissional altamente especializada que oferece assistência médica 24 horas aos seus mais de 100 mil cientes. Além disso, a Samel possui certificações que atestam a eficiência dos seus processos demonstrando padrões de excelência e segurança para seus clientes e profissionais a nível nacional e internacional.