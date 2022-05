Reforma do centro cirúrgico da FCecon alcança 80% de obras concluídas

Redação AM POST

A reforma do centro cirúrgico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), entrou na fase final de execução, alcançando 80% das obras concluídas. Anunciadas pelo governador Wilson Lima, as obras iniciaram em janeiro deste ano, em dois setores do órgão, com previsão de conclusão para o final de maio.

O serviço trará melhores condições para o fluxo de atendimento tanto do centro cirúrgico quanto para a Central de Material Esterilizado (CME). O local fornece todo o material médico-hospitalar adequadamente processado e esterilizado para a unidade de saúde.

“Nós tínhamos um espaço bem grande, tanto aqui no centro cirúrgico quanto na CME, mas que era inadequado para o fluxo de atendimento. Essa reforma veio beneficiar para que a gente pudesse ter um fluxo correto, tanto para o trabalho do servidor, como também para os pacientes”, destacou Graça Gondim, gestora do CME e do centro cirúrgico.

Ainda de acordo com a coordenadora, mesmo com as obras em execução, procedimentos cirúrgicos de pequeno, médio e grande porte foram mantidos. Diariamente são realizadas de 20 a 25 cirurgias em nove salas cirúrgicas na FCecon.

“Em nenhum momento as cirurgias foram paradas. Continuamos com o nosso fluxo normal de atendimento, lógico que adaptando a obra junto com o atendimento. Foram colocados tapumes, foram isoladas as áreas em que eles iriam estar trabalhando, para que não houvesse nenhum contato com o paciente”.

Reforma

Iniciada na segunda quinzena de janeiro de 2022, a obra busca readequar o espaço e conta com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, da ordem de R$ 186.883,07.

No centro cirúrgico, os trabalhos de iluminação e demolição foram concluídos e resta a pintura. A CME receberá a instalação de bancadas e portas, abertura de guichê, reparo de piso, pintura, revestimento, acabamento de forro, além de instalações elétrica, hidráulica e esgoto.

De acordo com a engenheira da FCecon, Suene Queiroz, a previsão para a conclusão das obras é até o final de maio.

“Em torno de 80% já foi concluído, nós estamos trabalhando agora na área da CME, ainda por fazer a parte de revestimentos de piso, parede, acabamentos e instalação hidráulica, elétrica e de esgoto. Nós continuamos e temos a previsão de término para o dia 27 de maio a conclusão total desse serviço, tanto do centro cirúrgico quanto da CME”.