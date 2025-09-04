A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Região Norte terá previsão de calor intenso e chuvas nesta quinta-feira (4)

Capitais nortistas lideram temperaturas elevadas.

Por Fernanda Pereira

04/09/2025 às 06:20

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas – A previsão do tempo desta quinta-feira (4/9) coloca o Norte do Brasil em evidência. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o centro e leste do Amazonas devem registrar chuvas ao longo do dia, enquanto Belém (PA) aparece entre as capitais mais quentes do país, com máxima de 34 °C.

Roraima também terá instabilidade, e em Palmas (TO) os termômetros podem chegar a 37 °C, a maior marca prevista no território nacional.

PUBLICIDADE

No Acre e em Rondônia, o clima segue estável, mas as temperaturas permanecem altas, também próximas dos 34 °C. O Inmet reforça que a umidade relativa do ar deve cair em alguns pontos, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Enquanto o Norte encara calor e chuvas localizadas, a passagem de uma nova frente fria provoca instabilidade no Sul.

PUBLICIDADE

Leia mais: Amazonas registra menor número de focos de calor e desmatamento em agosto desde 2011

O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro a receber chuvas intensas ainda de madrugada, que avançam para Santa Catarina e Paraná.

PUBLICIDADE

A região está sob alerta de perigo para tempestades, com possibilidade de raios, ventos fortes e granizo. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 11 °C e a máxima não deve ultrapassar 21 °C.

No Sudeste, o tempo deve se manter estável, com temperaturas em elevação principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Já o Espírito Santo deve ter mais nebulosidade devido à influência dos ventos marítimos.

PUBLICIDADE

O Centro-Oeste segue com sol e ar seco, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão sob risco de tempestades. Goiás e Distrito Federal devem manter o padrão de manhãs frias e tardes quentes.

No litoral do Nordeste, a circulação de ventos do oceano mantém o tempo fechado entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, com chance de chuva forte em Salvador e região do Recôncavo. Já em estados como Ceará, Piauí e Maranhão, a previsão é de sol, com máximas que variam entre 30 °C em Fortaleza e 37 °C em Teresina.

O Inmet recomenda que a população evite exposição durante temporais, não se abrigue sob árvores e procure manter aparelhos elétricos desligados em caso de descargas atmosféricas. Em situações de risco, os contatos de emergência são a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Esporte

Veja a possível escalação de Ancelotti para jogo do Brasil contra o Chile

Sob comando de Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira busca manter ritmo ofensivo e testar alternativas táticas.

há 29 minutos

Manaus

Acidente entre moto e carro deixa mulher ferida na Avenida Efigênio Sales, em Manaus

Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), em frente ao condomínio Efigênio Sales; equipes de trânsito e socorro atuam no local.

há 37 minutos

Brasil

CGU abre 40 processos contra entidades por descontos ilegais em pensões do INSS

Empresas e associações são acusadas de fraudar fichas de filiação e até cobrar valores de segurados já falecidos.

há 55 minutos

Brasil

Experiência de “vida selvagem” entre pai e filho termina em investigação policial

Homem abandona carro e celulares para imitar reality, mas ação desperta alerta da Polícia Civil.

há 1 hora

Amazonas

Incêndio destrói residências e deixa famílias desabrigadas em Manacapuru; Veja

Cinco casas foram destruídas no bairro São José; Defesa Civil mobiliza doações para ajudar os desabrigados.

há 1 hora