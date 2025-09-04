Região Norte terá previsão de calor intenso e chuvas nesta quinta-feira (4)

Notícias do Amazonas – A previsão do tempo desta quinta-feira (4/9) coloca o Norte do Brasil em evidência. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o centro e leste do Amazonas devem registrar chuvas ao longo do dia, enquanto Belém (PA) aparece entre as capitais mais quentes do país, com máxima de 34 °C.

Roraima também terá instabilidade, e em Palmas (TO) os termômetros podem chegar a 37 °C, a maior marca prevista no território nacional.

No Acre e em Rondônia, o clima segue estável, mas as temperaturas permanecem altas, também próximas dos 34 °C. O Inmet reforça que a umidade relativa do ar deve cair em alguns pontos, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Enquanto o Norte encara calor e chuvas localizadas, a passagem de uma nova frente fria provoca instabilidade no Sul.

O Rio Grande do Sul deve ser o primeiro a receber chuvas intensas ainda de madrugada, que avançam para Santa Catarina e Paraná.

A região está sob alerta de perigo para tempestades, com possibilidade de raios, ventos fortes e granizo. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 11 °C e a máxima não deve ultrapassar 21 °C.

No Sudeste, o tempo deve se manter estável, com temperaturas em elevação principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Já o Espírito Santo deve ter mais nebulosidade devido à influência dos ventos marítimos.

O Centro-Oeste segue com sol e ar seco, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão sob risco de tempestades. Goiás e Distrito Federal devem manter o padrão de manhãs frias e tardes quentes.

No litoral do Nordeste, a circulação de ventos do oceano mantém o tempo fechado entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte, com chance de chuva forte em Salvador e região do Recôncavo. Já em estados como Ceará, Piauí e Maranhão, a previsão é de sol, com máximas que variam entre 30 °C em Fortaleza e 37 °C em Teresina.

O Inmet recomenda que a população evite exposição durante temporais, não se abrigue sob árvores e procure manter aparelhos elétricos desligados em caso de descargas atmosféricas. Em situações de risco, os contatos de emergência são a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).