Reitor da UEA recebe Medalha Ruy Araújo

O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, foi condecorado, nesta terça-feira (14/5), com a Medalha Ruy Araújo, um reconhecimento público pela dedicação, empenho e serviços prestados à sociedade amazonense. Considerada a maior comenda concedida pelo Poder Legislativo Estadual, a entrega da medalha ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, em sessão presidida pelo autor da propositura, o deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil).

A cerimônia contou com a participação de servidores e professores da universidade, de autoridades, familiares e amigos. A Medalha Ruy Araújo homenageia indivíduos que atuam nas áreas da política, jurídica ou cultural, por realizarem ações que se revertem em benefícios para população amazonense.

Durante a cerimônia, o reitor da UEA disse estar lisonjeado e honrado por receber a honraria da casa que representa o povo. “Fico realmente muito entusiasmado, pois entendemos que é a coroação de uma trajetória dentro da academia, que possibilitou, de alguma forma, esse reconhecimento por parte dos deputados desta legislatura. Sou muito grato e sinto um profundo sentimento de mentoria e gratidão, especialmente por estarmos numa casa que é a casa do povo e que tem dialogado muito com a Universidade do Estado do Amazonas para que possamos cumprir nossa missão constitucional e nossos objetivos”, destacou o reitor.

O deputado estadual Thiago Abrahim enfatizou que o reitor da UEA representa a universidade, pois sua trajetória e trabalho são, desde o início de sua vida acadêmica, de lutar pela reestruturação e oportunidades para a universidade. “Isso mostra o compromisso que tem para com a comunidade acadêmica. E sempre está buscando por sua restruturação e pelo povo amazonense. A UEA é a grande responsável pela formação de nossos jovens e pela interiorização. E é por isso que nós, da Assembleia Legislativa, concedemos essa que é a maior honraria desta casa: a Medalha Ruy Araújo. Você merece os nossos aplausos. Conte sempre conosco”, disse o deputado.

A mesa foi composta pela secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, Arlete Ferreira Mendonça, neste ato representando o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima; desembargador Elci Simões de Oliveira; o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Adriano Fernandes de Oliveira, representando o reitor da Ufam; o juiz eleitoral Fabrício Frota Marques; o defensor público Elon César da Silva Nunes; o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), Euler Esteves Ribeiro; e a vice-reitora da UEA, Prof.ª Dra. Kátia Couceiro;

Biografia do reitor

O Prof. Dr. André Luiz Nunes Zogahib, é graduado em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Possui especialização, mestrado e doutorado em Administração Pública. É professor do quadro efetivo da UEA, foi coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado, coordenador dos sistemas de ingresso, pró-reitor de Planejamento e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.

O reitor André Zogahib participou da elaboração e implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da UEA na condição de docente. Em 2010, como Pró-Reitor de Planejamento, atuou na reestruturação organizacional da universidade. O Projeto de Lei do Executivo n° 116/2011 permitiu a contratação de cerca de 600 professores na época.

Gestor experiente e bem-sucedido, atuou como diretor-presidente da AmazonPrev no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2022, conquistando, por três anos seguidos, o prêmio de melhor Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Brasil, entre todos os estados da federação e Distrito Federal.

Em abril de 2022, tomou posse como reitor da UEA e, ao longo desse período, tem se destacado por meio de ações de alto impacto positivo como a grande contribuição à comunidade acadêmica.

