Relatório da CPI da Saúde é entregue ao MPF

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde foi entregue, na manhã desta quarta-feira (21), à Procuradoria da República no Amazonas. A apresentação de todo o material obtido durante os 120 dias de trabalho da Comissão foi realizada pelos deputados estaduais Delegado Péricles (PSL) e Fausto Júnior (PRTB), presidente e relator da CPI, respectivamente. De acordo com os parlamentares, o Procurador-chefe Thiago Corrêa assegurou dar o devido encaminhamento no sentido de aprofundar as investigações iniciadas no âmbito no Legislativo.

“Hoje fizemos agenda que considero importante. As provas, o trabalho realizado pela CPI da Saúde chega ao âmbito federal justamente para resguardar sua continuidade. O procurador-chefe nos deu hoje toda a certeza de que o órgão dará o devido encaminhamento para que as investigações sobre os casos apurados pela Comissão tenham continuidade. Confiamos no trabalho do MPF, assim como no da Polícia Federal no que diz respeito ao desenrolar e aprofundamento das investigações para que haja de fato a imputação de responsabilidade aos culpados por tanta corrupção nos bastidores da saúde”, afirmou o deputado Delegado Péricles.

De acordo com o relator Fausto Júnior, a receptividade e compromisso do MPF representa a segurança de que, mesmo após a não prorrogação da CPI da Saúde, os trabalhos terão continuidade. “Hoje fomos muito bem recebidos pelo procurador-geral que nos assegurou que fará o encaminhamento do relatório para devidas providências. Uma certeza de que todo nosso trabalho e luta contra a corrupção não acabará com o fim da CPI da Saúde”, continuou o deputado.

A CPI da Saúde dará continuidade nas próximas semanas à visita e entrega de relatórios aos órgãos federais. De acordo com o Delegado Péricles, ainda devem receber o documento, o Ministério Público do Estado (MPE-AM), o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o Tribunal de Contas da União (TCU), assim como o Superior Tribunal de Justiça (STJ).