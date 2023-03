Repórter é preso durante live enquanto acompanhava investigação e acusa delegada de abuso de autoridade em Itacoatiara

Redação AM POST*

O repórter Leonardo Biase Gomes, do Portal LCJ Notícias de Itacoatiara, distante 200 km de Manaus, foi detido durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (30) em frente ao cemitério municipal Divino Espírito Santo, naquele município, enquanto cobria o caso de um corpo que foi retirado do local sem autorização da Justiça, o que configura crime de vilipêndio.

A delegada Mary Anne Trovão, titular da delegacia do município, é acusada de abuso de autoridade e de ter mandado apreender o material do repórter.

Em live, Leonardo está acompanhado de seus advogados comentando sobre a atitude da delegada. Ele informou em vídeo, que a delegada anda “perseguindo” o seu trabalho.

“Puxaram os meus equipamentos e interrompendo todas as minhas funções. Todo meu material está dentro de uma S-10 branca. A delegada me persegue aqui no município de Itacoatiara. Desde quando ela veio para Itacoatiara, ocasiona essas situações de perseguições conosco. Todos os meus telefones foram arrancados como se eu fosse um bandido”, disse.

“Estão me detendo agora, doutor! Olha só como ela está me puxando! Filme aqui. Olha só onde vou ser recolhido. Pelo amor de Deus! Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ela está me perseguindo!”, questionar o homem durante a confusão.

No fim da transmissão ao vivo, o jornalista chora ao ver seus equipamentos de trabalho e recebe ordem de prisão, segundo a delegada, pelo crime de desacato. Ele entrega seu aparelho celular para seu advogado e começa a ser algemado pela Polícia.

Enquanto era humilhantemente preso, o jornalista chorava “Olha só como ela está me puxando! Ela está me perseguido!”, em seguida a delegada Mary Trovão grita e diz “Você está preso por desacato. Desacata de novo para você ver”.

O repórter foi conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara para prestar esclarecimentos. Foi estipulada uma fiança de 10 salários mínimos para conceder liberdade a ele.

Resposta

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) disse em nota que o homem foi preso pelos crimes de desacato e desobediência à autoridade policial, nas imediações de um cemitério da cidade.

“Durante a ação, foi solicitado apoio policial após o suspeito conturbar a cena de outro crime que estava sendo investigado no local”, diz trecho da nota da PC.