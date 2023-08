Representando o Amazonas atleta venezuelano quebra recorde nacional em salto triplo

O esporte vem transformando a vida do atleta venezuelano Ricardo Alvarez, que descobriu no atletismo o seu refúgio. Destaque em provas de salto triplo e a distância, o jovem realiza seus treinos diários na Vila Olímpica de Manaus. Com o apoio do Governo do Amazonas por meio de passagens áreas, o esportista estabeleceu recentemente um novo recorde, com a marca de 15.88, no Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo em Recife.

“Mesmo com pouco tempo em Manaus, o atleta que vem se destacando no esporte amazonense e ficamos felizes por isso. A Vila Olímpica de Manaus é um celeiro de campeões, o qual o Governo do Amazonas tem impulsionado e revelado atletas em potencial como Ricardo, que tem inserido seu nome no atletismo” destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Aos 14 anos de idade, Ricardo Alvarez iniciou sua trajetória no atletismo por inspiração na atleta venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica e recordista mundial em salto triplo. Determinado em conquistar o seu espaço no esporte, o jovem veio para a capital amazonense em 2022 e descobriu na Vila Olímpica de Manaus um espaço para aperfeiçoar suas habilidades técnicas.

“Aqui é a minha segunda família, o meu treinador sempre esteve comigo me acompanhando e incentivando todos os dias a treinar com amor e dedicação, para poder representar o estado do Amazonas que tanto me acolheu. Só tenho a agradecer ao governador Wilson Lima por todo apoio recebido nessa minha trajetória”, destacou o atleta venezuelano, Ricardo Alvarez.

Representando o Amazonas em competições regionais e nacionais, o jovem de 20 anos de idade vem acumulando títulos importantes. Somente no primeiro semestre deste ano, o atleta foi campeão na Copa de Amazonas de Meio Fundo e Saltos, medalhista de ouro no Troféu Norte Nordeste Adulto em Recife, e campeão Amazonense Loterias Caixa de Atletismo Manaus.

Contribuindo para o aperfeiçoamento técnico do atleta, o treinador Reina Abreu, destacou a evolução do jovem no esporte. “Quando o Ricardo começou a realizar as atividades aqui na Vila Olímpica, começamos a aumentar gradativamente seu nível de força e técnicas de resistência. Ele é um atleta focado em alcançar os seus objetivos”, comentou o professor do Pelci.

Próximas competições

Para este ano, Ricardo Alvarez, segue a rotina intensa de treinos em busca de mais títulos. O atleta se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub23, que será realizado em setembro, e para os Jogos Desportivos Pan Americanos, que acontecem no mês de novembro em Santiago, no Chile.

Redação AM POST